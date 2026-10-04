همکاری ایران و چین در گردشگری سلامت باید فراتر از انتقال بیمار دنبال شود

علیرضا صفری در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا اظهار کرد: در این رویکرد، ایران و چین نه صرفاً به‌عنوان مبدأ و مقصد بیمار، بلکه به‌عنوان دو شریک در یک اکوسیستم مشترک سلامت ایفای نقش می‌کنند.

او ادامه داد: این همکاری می‌تواند طیف گسترده‌ای از حوزه‌ها را شامل شود؛ از مشاوره و تشخیص از راه دور و ارائه خدمات درمانی گرفته تا توسعه فناوری‌های نوین، تولید و توسعه تجهیزات پزشکی و دارو، سرمایه‌گذاری‌های مشترک، خدمات گردشگری و توان‌بخشی و همچنین پیگیری وضعیت بیمار پس از درمان.

مدیرعامل گروه دوستی ایران و چین با بیان اینکه چنین رویکردی می‌تواند ظرفیت‌های اقتصادی و علمی دو کشور را به یکدیگر پیوند دهد، اظهار کرد: این مدل می‌تواند گردشگری سلامت را از یک فعالیت صرفاً خدماتی به یک همکاری پایدار اقتصادی، علمی و فناورانه تبدیل کند.

صفری در پایان خاطرنشان کرد: توسعه چنین زنجیره‌ای می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری یک برند مشترک ایران و چین در بازار سلامت منطقه و جهان باشد و فرصت‌های جدیدی را برای همکاری میان بخش‌های دولتی، دانشگاهی، درمانی، فناورانه و سرمایه‌گذاری دو کشور ایجاد کند.

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