به گزارش میراث آریا به نقل از مشاور رسانه‌ای، «روز چهلم» به کارگردانی امین‌رضا علی‌محمدی و تهیه‌کنندگی امین رفیعی، داستانی متفاوت از مرگ و زندگی را روایت می‌کند.

بهار نوحیان، محمد مطهری‌پور، توفیق حیدری و مهری آل‌آقا در این اثر کوتاه ایفای نقش کرده‌اند و فیلمنامه «روز چهلم» به قلم رضا قره‌گوزلی و امین‌رضا علی‌محمدی به نگارش درآمده است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «مریم و یوسف برای بچه‌دار شدن باید چهل روز جنازه بشویند؛ اما در روز چهلم، روستا خالی از جنازه شده است.»

«روز چهلم» پیش از این در پاریس به نمایش درآمده و با واکنش‌های متفاوت و بحث‌برانگیزی از سوی مخاطبان و منتقدان همراه بوده است. فضای متفاوت اثر و نگاه آن به موضوعات اجتماعی، از جمله مواردی بوده که در مواجهه مخاطبان و منتقدان با فیلم مورد توجه قرار گرفته است.

حال باید دید نمایش این فیلم در جشنواره فیلم کوتاه تهران با چه واکنشی از سوی مخاطبان داخلی مواجه خواهد شد و آیا واکنش مخاطبان ایرانی تفاوتی با بازخوردهای شکل‌گرفته در اکران پاریس خواهد داشت یا خیر.

دیگر عوامل «روز چهلم» عبارتند از: مدیر فیلمبرداری: حامد بقائیان، تدوین: مهدی عوض‌زاده، موسیقی: امین رضا علی محمدی، اصلاح رنگ و نور: سامان مجد وفائی، طراح صحنه: پویا کابینی مقدم، منشی صحنه: المیرا آزاد، صدابردار: سعید شایق، صداگذار: حامد حسین‌زاده، چهره‌پرداز: سارا سلطانی، مدیر تدارکات: میلاد موسوی و عکاس: پیموده باران.

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