به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسن عربی روز یکشنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای برنامه‌های ویژه هفته نیروی انتظامی، با حضور مسئول یگان حفاظت یگان میراث فرهنگی این شهرستان، نشست صمیمی با فرمانده انتظامی شهرستان سرخه برگزار شد.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرخه در این نشست با اشاره به اهمیت همکاری‌های بین‌بخشی در حوزه حفظ آثار باستانی اظهار کرد: با توجه به حساسیت بالای مسائل مربوط به حوزه میراث فرهنگی، همکاری نزدیک میان نیروهای انتظامی و کارشناسان میراث‌فرهنگی، نقشی کلیدی در صیانت از هویت تاریخی منطقه ایفا می‌کند.

او در ادامه با تمرکز بر چالش‌های موجود در این حوزه، افزود: در این دیدار، موضوعات حیاتی از جمله مقابله با حفاری‌های غیرمجاز و حفاظت از بناهای تاریخی شهرستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

عربی تصریح کرد: ما بر این باوریم که تقویت نظارت‌ها و همکاری‌های نزدیک میان یگان‌های انتظامی و کارشناسان حفاظت، می‌تواند مانع از آسیب به آثار باستانی و تخریب میراث فرهنگی منطقه شود.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرخه در پایان با تأکید بر تداوم این تعاملات، تاکید کرد: هدف ما ایجاد یک پوشش حمایتی کارآمد برای تمامی اماکن تاریخی و آثار باستانی شهرستان است تا با بهره‌گیری از توان عملیاتی نیروهای انتظامی، از هرگونه آسیب یا تعرض به میراث فرهنگی جلوگیری شود.

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