تور تخصصی گردشگری کودک و خانواده در همدان برگزار شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی خاکسار یکشنبه ۱۲ مهر با اشاره به پیشینه همدان در طرح شهر دوستدار کودک و ظرفیت‌های این شهر در حوزه گردشگری خانواده‌محور و کودک‌محور، اظهار کرد: توجه به کودکان به‌عنوان نسل آینده مخاطبان و سفیران گردشگری، می‌تواند نقش مهمی در ایجاد ارتباط پایدار میان نسل جدید و میراث تاریخی، فرهنگی و طبیعی مقصد داشته باشد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان افزود: در همین راستا و با توجه به برند همدان و جایگاه این شهر به‌عنوان یکی از مقاصد شاخص تاریخی و گردشگری کشور، پایلوت گردشگری کودک در قالب یک تور یک‌روزه برگزار شد تا کودکان در فضایی متفاوت و تجربه‌محور با بخشی از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری همدان آشنا شوند.

او ادامه داد: در این برنامه، کودکان شرکت‌کننده از مجموعه‌ای از جاذبه‌های شاخص شهر همدان از جمله هگمتانه، آرامگاه بوعلی‌سینا، گنجنامه و غار علیصدر بازدید کردند و در جریان این بازدیدها، تجربه‌ای ملموس و متفاوت از تاریخ، فرهنگ، تمدن و طبیعت همدان به دست آوردند.

خاکسار با بیان اینکه گردشگری کودک صرفا به معنای بازدید کودکان از اماکن گردشگری نیست، تصریح کرد: ایجاد تجربه‌ای متناسب با نیازها و ویژگی‌های کودکان، تقویت حس تعلق به مقصد، آشنایی با میراث‌فرهنگی و طبیعی و تبدیل جاذبه‌های گردشگری به خاطره‌ای ماندگار، از مهم‌ترین رویکردهای چنین برنامه‌هایی است.

او گفت: قرار گرفتن جاذبه‌هایی با تنوع تاریخی، فرهنگی و طبیعی در یک برنامه گردشگری کودک، این امکان را فراهم می‌کند که کودک در یک سفر کوتاه، تصویری جامع‌تر از ظرفیت‌های مقصد به دست آورد و همزمان خانواده‌ها نیز با قابلیت‌های همدان برای توسعه گردشگری خانواده‌محور آشنا شوند.

خاکسار تاکید کرد: توجه به گردشگری کودک در چارچوب رویکرد شهر دوستدار کودک و بهره‌گیری از ظرفیت برند همدان، می‌تواند به شکل‌گیری نسلی آشنا با تاریخ و فرهنگ سرزمین خود، افزایش جذابیت مقصد برای خانواده‌ها و در نهایت توسعه پایدارتر گردشگری کمک کند.

در پایان این رویداد، به کودکان شرکت‌کننده گواهی و لوح شرکت در رویداد اهدا شد تا این تجربه گردشگری در کنار آشنایی با جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی همدان، به‌عنوان خاطره‌ای ماندگار برای آنان ثبت شود.

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