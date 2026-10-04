به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان روز یکشنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۵ گفت: ثبت مهارت سنتی گلدوزی روستای قلعه‌بالا در فهرست آثار ناملموس کشور، نقطه عطفی در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی این منطقه و گامی استوار در مسیر پاسداشت میراث کهن هنری بانوان این سرزمین است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود با اشاره به برگزاری ویژه‌برنامه گرامیداشت این رویداد افزود: در این گردهمایی که با حضور فعالان و اعضای انجمن بانوان بورینا برگزار شد، گوشه‌ای از توانمندی‌های بی‌نظیر زنان روستایی در احیای هنرهای اصیل به نمایش درآمد، همچنین کارگاه‌های زنده سوزن‌دوزی که در حاشیه این جشن برپا شد، نشان داد که این هنر نه‌تنها یک فعالیت خانگی، بلکه ستونی مستحکم برای هویت فرهنگی و اقتصاد خرد جامعه محلی است.

او در ادامه با تأکید بر هم‌افزایی میان گردشگری و صنایع‌دستی تصریح کرد: قلعه‌بالا به‌عنوان یکی از نامزد های روستاهای برگزیده گردشگری جهان، هم‌اکنون به بستری برای پیوند اصالت‌های گذشته با توسعه پایدار گردشگری تبدیل شده است و برگزاری چنین رویدادهایی ثابت می‌کند که توسعه واقعی در این منطقه نه از طریق مداخلات مدرن، بلکه از مسیر پاسداشت سرانگشتان هنرمند بانوان و تکیه بر اصالت‌های بومی می‌گذرد.

رضویان در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما از ثبت و ترویج این مهارت‌ها، تثبیت جایگاه روستای قلعه‌بالا به‌عنوان الگوی موفق در گردشگری خلاق است تا از این طریق، ضمن حفاظت از داشته‌های فرهنگی، بستر اشتغال‌زایی و رفاه جامعه محلی بیش از پیش فراهم شود.

انتهای پیام/