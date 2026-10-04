آیین پاسداشت هفته گردشگری در کرمان برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، شامگاه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵ آیین پاسداشت روز جهانی و هفته گردشگری با حضور محمدعلی طالبی استاندار کرمان، سیدموید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، غلامرضا سالاری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، ابوذر عطاپور معاون سیاسی و اجتماعی استاندار، حسین اسحاقی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و جمعی از فعالان، پیشکسوتان و علاقه‌مندان حوزه گردشگری در کاروانسرای جهانی گنجعلی‌خان کرمان برگزار شد.

کرمان با بهره‌گیری از هوش مصنوعی می‌تواند در بازطراحی گردشگری پیشرو باشد

سید موید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی استان کرمان در این مراسم ضمن تبریک روز جهانی و هفته گردشگری به تمامی فعالان، تلاشگران و پیشکسوتان این حوزه، از حمایت‌های محمدعلی طالبی استاندار کرمان و معاونان استاندار در مسیر توسعه گردشگری استان قدردانی کرد.

سیدموید محسن‌نژاد با اشاره به شعار جهانی امسال گردشگری با موضوع «دستورکار دیجیتال و هوش مصنوعی برای بازطراحی گردشگری» اظهار کرد: امروز هوش مصنوعی به یکی از ابزارهای مهم در تحول صنعت گردشگری تبدیل شده است و باید با نگاه هوشمندانه و هدفمند از این فناوری برای بازطراحی بخش‌های مختلف گردشگری استفاده کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان افزود: هوش مصنوعی می‌تواند در بازاریابی گردشگری، بازطراحی شیوه‌های تصمیم‌گیری، طراحی خدمات، مدیریت مقصد و حفاظت از محیط‌زیست، منابع طبیعی و منابع فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد و با تحلیل دقیق علایق و الگوهای رفتاری گردشگران، زمینه ارائه خدمات متناسب‌تر و هدفمندتر را فراهم کند.

او در ادامه بیان کرد: استفاده از هوش مصنوعی در افزایش بهره‌وری تاسیسات گردشگری، انتخاب و پیشنهاد مسیرهای گردشگری، معرفی مراکز ارائه‌دهنده خدمات مطلوب، مدیریت هوشمند ظرفیت اقامتگاه‌ها و همچنین مدیریت مصرف انرژی در تاسیسات گردشگری استان کرمان می‌تواند به ارتقا کیفیت خدمات و کاهش هزینه‌ها منجر شود.

تاکید بر استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی در گردشگری

محسن‌نژاد با تاکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به توسعه فناوری و حفاظت از میراث فرهنگی گفت: در مسیر ارتقا گردشگری باید مراقب حفاظت از میراث فرهنگی ملموس و ناملموس استان باشیم و حتی از ظرفیت هوش مصنوعی برای حفاظت از فرهنگ جامعه میزبان استفاده کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان تصریح کرد: هوش مصنوعی باید در خدمت اهداف توسعه گردشگری و جامعه قرار گیرد و نباید به جامعه میزبان، فرهنگ بومی، منابع طبیعی و هویت فرهنگی آسیب وارد کند، استفاده از این فناوری زمانی ارزشمند است که در نهایت به تقویت انسان و توانمندی او در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه گردشگری، منجر شود.

کرمان؛ استانی مستعد برای سرآمدی در گردشگری و برگزاری رویدادها

او با اشاره به ظرفیت‌های متنوع و منحصربه‌فرد استان گفت: کرمان در حوزه‌های تاریخی، فرهنگی، اقلیمی و طبیعی از توانمندی‌های قابل توجهی برخوردار است و این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز حضور پررنگ‌تر استان کرمان در عرصه گردشگری ملی و فراملی باشد.

محسن‌نژاد افزود: با مدیریت صحیح مقصد، معرفی هوشمند ظرفیت‌ها، استفاده از فناوری‌های نوین و برگزاری رویدادهای متنوع می‌توان ظرفیت‌های گردشگری کرمان را بیش از گذشته معرفی کرد و از هوش مصنوعی برای شناخت بازارها، تحلیل نیازهای گردشگران و طراحی خدمات و رویدادهای متناسب بهره گرفت.

او خاطرنشان کرد: کرمان می‌تواند با تکیه بر ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی خود و با توسعه زیرساخت‌ها، مدیریت مقصد و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، به یکی از سرآمدان گردشگری کشور و کانون برگزاری رویدادهای گردشگری تبدیل شود.

رونمایی از «هم‌سفر یار» با خدمات ویژه سفر و گردشگری

در ادامه این آیین، از کارت «هم‌سفر یار» با همکاری بانک توسعه تعاون رونمایی شد، کارتی که به عنوان نخستین کارت با ارائه مجموعه‌ای از خدمات بانکی در کنار خدمات، تسهیلات و اعتبارات ویژه سفر و گردشگری معرفی شد.

این طرح با هدف تسهیل بهره‌مندی گردشگران و فعالان حوزه سفر از خدمات مالی و بانکی و ایجاد پیوند میان خدمات بانکی و نیازهای گردشگری طراحی شده است.

تقدیر از پیشکسوتان و فعالان گردشگری کرمان

در بخش پایانی آیین پاسداشت روز جهانی و هفته گردشگری، با اهدا لوح‌ توسط محمدعلی طالبی استاندار کرمان، از تعدادی از پیشکسوتان و فعالان حوزه گردشگری استان به پاس سال‌ها تلاش و نقش‌آفرینی در توسعه گردشگری کرمان تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان همچنین ضمن گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس، فرارسیدن هفته فراجا نیز تبریک گفته و بر نقش همدلی و همکاری مجموعه‌های مختلف در فراهم‌کردن زمینه توسعه، رونق و امنیت پایدار گردشگری استان تاکید کرد.

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