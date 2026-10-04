مرمت و بازسازی نمای سردر ورودی آستان مقدس امامزاده سید محمد دیباج (ع) انجام شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجتبی اکبرپور روز یکشنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۵ گفت: مرمت و بازسازی نمای سردر ورودی آستان مقدس امامزاده سید محمد دیباج (ع) با رعایت ضوابط فنی و حفاظتی و با هدف سامان‌دهی و ارتقای وضعیت بصری ورودی این مکان مقدس انجام شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دامغان با اشاره به جایگاه فرهنگی و مذهبی این آستان اظهار کرد: مرمت و نگهداری بناها و فضاهای ارزشمند مذهبی، افزون بر حفظ هویت تاریخی و معماری آن‌ها، در صیانت از سرمایه‌های فرهنگی و تقویت ظرفیت گردشگری مذهبی شهرستان نیز اهمیت دارد.

او با بیان اینکه مرمت و بازسازی نمای سردر اصلی ورودی امامزاده محمد دیباج، به همت هیئت‌امنای محترم امامزاده و مطابق با طرح مصوب وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به اجرا درآمده است، تصریح کرد: این عملیات با نظارت ناظرین میراث‌فرهنگی و با استفاده از مصالح باکیفیت و متناسب با ضوابط فنی پروژه انجام شد.

اکبرپور با قدردانی از همکاری هیئت‌امنا در اجرای این طرح بیان کرد: دستگاه‌های اجرائی و نهادها مکلف‌اند هزینه‌های مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی و آثار واجد ارزش تاریخی - فرهنگی و فهرست های ذی‌ربط مربوط به آثار در اختیار و یا در حیطه موضوع تخصصی همان دستگاه را از محل اعتبارات خود تأمین کنند.

مرمت و بازسازی نمای سردر ورودی آستان مقدس امامزاده سید محمد دیباج (ع) تأکید کرد: صیانت از آثار و بناهای ارزشمند شهرستان نیازمند همکاری مستمر مردم، دستگاه‌های مسئول، هیئت‌امنا و متولیان امامزاده‌ها، مساجد و ... است و این اداره آمادگی دارد در چارچوب وظایف و ضوابط قانونی، از اقدامات اصولی برای حفاظت و نگهداری میراث فرهنگی دامغان حمایت کند.

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