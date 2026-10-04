به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی‌اکبر قانعی گفت: در پی گزارش‌های واصله درباره انجام ساخت‌وساز خارج از ضوابط در بافت تاریخی روستای سریزد، موضوع در دستور کار اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مهریز قرار گرفت و پس از بررسی و هماهنگی با مراجع قضایی، با دستور دادستان شهرستان مهریز، واحد مذکور پلمب شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مهریز این اقدام با حضور میدانی کارشناسان این ادره و یگان حفاظت میراث‌فرهنگی شهرستان مهریز و با هدف جلوگیری از تداوم عملیات ساختمانی و صیانت از ارزش‌های تاریخی و معماری بافت تاریخی سریزد انجام شد.

قانعی تأکید کرد: هرگونه ساخت‌وساز، تغییرات کالبدی و تغییر کاربری در بافت‌های تاریخی، ثبتی و محدوده‌های هدف گردشگری، مستلزم رعایت ضوابط مربوط و اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذی‌صلاح است.

او همچنین اعلام کرد که نظارت بر ساخت‌وسازها در بافت‌های تاریخی شهرستان با جدیت ادامه خواهد داشت و در صورت مشاهده تخلف، موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری و با متخلفان مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.

روستای هدف گردشگری سریزد در شرق شهرستان مهریز واقع‌شده که از بناهای تاریخی این روستا می‌توان به قلعه ساسانی، دروازه ایلخانی فرافر، کاروانسرای کهنه و نو، چاپارخانه، مسجد جامع و … به همراه مجموعه‌ای از آب‌انبارها و خانه‌های تاریخی اشاره کرد.

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