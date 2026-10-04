 گشت و نشست تخصصی اکوتوریسم در پارک ملی کرخه برگزار شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این برنامه با همکاری استانداری، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اداره‌کل حفاظت محیط‌ زیست، انجمن صنفی راهنمایان گردشگری خوزستان، انجمن شهر و طبیعت شوش و دفتر خدمات مسافرتی کهن‌پرواز مهر، در پارک ملی کرخه به اجرا درآمد.

در گشت و نشست تخصصی اکوتوریسم محمد جهانشاهی، دبیر کمیته ملی طبیعت‌گردی و گردشگری سبز و عضو شورای جهانی گردشگری پایدار (GSTC)، درمورد توسعه گردشگری پایدار از مفهوم تا اجرا ایراد سخن کرد. تبار قریب، معاون گردشگری مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان، به معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان خوزستان پرداخت، محمد الوندی، کارشناس محیط زیست، ظرفیت‌های اکوتوریسم پارک ملی کرخه را معرفی کرد، نوید هرمزی، راهنمای گردشگری، در باب معرفی ظرفیت‌های گردشگری حیات وحش (معرفی گوزن‌های ایران) توضیحاتی ادا کرد و احمد زالی‌کاهکش، فعال محیط زیست، نیز برای حاضران از ظرفیت‌های پرنده‌نگری و معرفی گیاهان بومی منطقه گفت.

در این برنامه شرکت‌کنندگان در قالب یک گشت تخصصی از ظرفیت‌های طبیعی پارک ملی کرخه از جمله رودخانه و جنگل‌های کرخه بازدید کردند. جنگل‌های این منطقه به‌عنوان یکی از بازمانده‌های ارزشمند جنگل‌های بین‌النهرین از اهمیت ویژه‌ای در حوزه تنوع زیستی و اکوتوریسم برخوردارند.

در جریان این گشت گونه شاخص و تحت حفاظت منطقه، گوزن زرد ایرانی، مورد مشاهده و معرفی قرار گرفت و شرکت‌کنندگان همچنین با بخشی از گونه‌های پرندگان زیست‌بوم کرخه آشنا شدند. این بخش از برنامه فرصتی برای راهنمایان گردشگری و فعالان طبیعت‌گردی فراهم کرد تا از نزدیک با ظرفیت‌های حیات‌وحش و ویژگی‌های زیستگاهی پارک ملی کرخه آشنا شوند.

در ادامه، نشست تخصصی اکوتوریسم در سالن جلسات پاسگاه محیط‌بانی برگزار شد و مجموعه‌ای از کارگاه‌های آموزشی با محوریت ظرفیت‌های گردشگری طبیعی منطقه برگزار شد. در این کارگاه‌ها موضوعاتی همچون معرفی ظرفیت‌های اکوتوریسم پارک ملی کرخه، معرفی گوزن‌های ایران، ظرفیت‌های گردشگری حیات‌وحش، پرنده‌نگری و گیاهان بومی مورد بررسی قرار گرفت.

برگزاری این نشست‌ها با هدف افزایش آگاهی تخصصی راهنمایان و فعالان گردشگری و همچنین تأکید بر ضرورت توسعه گردشگری مسئولانه و سازگار با محیط‌زیست انجام شد؛ رویکردی که در مناطق حساس طبیعی و زیستگاه‌های ارزشمند، نقش مهمی در ایجاد تعادل میان بهره‌برداری گردشگری و حفاظت از منابع طبیعی دارد.

هم‌زمان با برگزاری این برنامه، نمایشگاه عکسی از پرندگان خوزستان نیز در محوطه محیط‌بانی برپا شد. این نمایشگاه با ارایه تصاویری از گونه‌های پرندگان منطقه مورد استقبال شرکت‌کنندگان قرار گرفت و جلوه‌ای دیگر از ظرفیت‌های طبیعی و تنوع زیستی خوزستان را به نمایش گذاشت.

این برنامه با توجه به حساسیت زیستگاه پارک ملی کرخه و ضرورت رعایت ملاحظات حفاظتی، با محدودیت در تعداد شرکت‌کنندگان برگزار شد و جمعی از راهنمایان گردشگری، فعالان طبیعت‌گردی و عکاسان طبیعت در آن حضور داشتند.

برگزاری گشت و نشست تخصصی اکوتوریسم در پارک ملی کرخه در هفته گردشگری گامی در راستای معرفی ظرفیت‌های کم‌نظیر طبیعت خوزستان، تقویت گردشگری مبتنی بر طبیعت و افزایش تعامل میان متولیان گردشگری، محیط‌زیست و جوامع تخصصی این حوزه به شمار می‌رود.

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