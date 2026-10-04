به‌گزارش میراث‌آریا، «رنگین‌کمان‌های اضافی» رنگین‌کمان‌هایی هستند که به دلیل تداخل امواج نور، با کمان‌های رنگی باریک احاطه شده‌اند. آن‌ها داخل رنگین‌کمان اصلی یا در موارد نادر خارج از رنگین‌کمان ثانویه رخ می‌دهند.

پس از عبور بقایای طوفان «فلورنس» (Florence) از منطقه ساحلی ایالت نیوجرسی آمریکا در سال ۲۰۱۸، خورشید از یک سو پدیدار شد، اما در سوی دیگر پدیده‌ای کاملاً غیرعادی به چشم می‌خورد. این پدیده، تالاری از رنگین‌کمان‌ها بود.

در طول نیم‌ساعت بعد و در کمال خرسندی عکاس و دخترش، رنگین‌کمان‌های اضافی درخشان پدیدار و ناپدید می‌شدند؛ به طوری که دست‌کم پنج مورد از آن‌ها در همین عکس شاخص ثبت شدند.

رنگین‌کمان‌های اضافی تنها زمانی شکل می‌گیرند که قطرات آب در حال سقوط تقریباً هم‌اندازه و معمولاً کوچک‌تر از یک میلی‌متر باشند. در این حالت، نور خورشید نه تنها از درون قطرات باران بازتاب می‌یابد، بلکه به پدیده تداخل دچار می‌شود؛ پدیده‌ای که به ایجاد موج‌های کوچک روی سطح آب برکه پس از پرتاب سنگ شباهت دارد. در واقع، توجیه وجود رنگین‌کمان‌های اضافی تنها با در نظر گرفتن ماهیت موجی نور امکان‌پذیر است و دیدن آن‌ها در اوایل قرن نوزدهم، به عنوان یکی از نخستین شواهد دال بر ماهیت موجی نور تلقی می‌شد.

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