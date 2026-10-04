به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در این نشست که با حضور عباس صادقی مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زیرکوه، اعضای شورای اسلامی و جمعی از اهالی روستای افین برگزار شد، ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری، صنایع‌دستی و بومی روستا و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای برگزاری جشنواره مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

صادقی در این باره گفت: بر اساس تصمیم‌های اتخاذشده، محل برگزاری جشنواره زرشک در روستای افین تعیین و نهایی شد و این جشنواره در روزهای ۱۶ و ۱۷ مهرماه برگزار خواهد شد.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زیرکوه افزود: همچنین مقرر شد نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زیرکوه با همکاری اداره امور عشایر شهرستان، شش سیاه‌چادر عشایری در محل برگزاری جشنواره برپا کند.

او ادامه داد: برپایی سیاه‌چادرهای عشایری با هدف معرفی بخشی از ظرفیت‌های فرهنگی، بومی و سنتی منطقه پیش‌بینی شده است و در این بخش، زمینه حضور و فعالیت صنعتگران و هنرمندان رشته‌های مختلف صنایع‌دستی نیز فراهم خواهد شد.

صادقی گفت: سنگ شجر، گلیم‌بافی و دیگر رشته‌های صنایع‌دستی و هنرهای سنتی از جمله رشته‌هایی هستند که در نمایشگاه صنایع‌دستی جشنواره حضور خواهند داشت و محصولات و توانمندی‌های هنرمندان و صنعتگران منطقه به بازدیدکنندگان معرفی می‌شود.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زیرکوه بیان کرد: در این نشست بر استفاده از ظرفیت‌های جامعه محلی و مشارکت اهالی روستا در برگزاری جشنواره و همچنین معرفی توانمندی‌های فرهنگی، گردشگری، صنایع‌دستی و تولیدات بومی و روستایی تأکید شد.

جشنواره زرشک روستای افین در روزهای ۱۶ و ۱۷ مهرماه برگزار می‌شود و برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی و سیاه‌چادرهای عشایری از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این رویداد است.

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