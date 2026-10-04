کشورهای شرق آسیا بازار جدیدی برای گردشگری ایران خواهند بود  

رضا ملانوروزی با اشاره به اهداف جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران از توسعه ارتباطات بین‌المللی در گفت و گو با خبرنگار میراث آریا گفت: با وجود مشکلات و محدودیت‌هایی که در سال‌های اخیر به‌دلیل تحریم‌ها و مسائل مختلف در مسیر تعاملات بین‌المللی ایجاد شده است، همچنان کشورهایی وجود دارند که می‌توان با آن‌ها در حوزه‌های فرهنگی و گردشگری تعامل و زمینه ورود گردشگران به ایران را فراهم کرد.

او افزود: کشورهایی در شرق آسیا و همچنین کشورهایی مانند کره جنوبی، ژاپن و هند از جمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌توان با آن‌ها ارتباطات فرهنگی و گردشگری را توسعه داد و برای جذب مسافر از این بازارها به ایران برنامه‌ریزی کرد.

ملانوروزی با تاکید بر این که هدف ما استفاده از ظرفیت اقامتگاه‌های بوم‌گردی و طبیعت ایران برای جذب بازارهای جدید گردشگری است، گفت: این اقامتگاه‌ها با توجه به هزینه‌های اقامت و خدمات، می‌توانند برای گردشگرانی که توان پرداخت پایین‌تری نسبت به بازارهای لوکس هتل‌ها دارند، گزینه‌ای مناسب و رقابتی باشند.

او با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی بوم‌گردی اظهار کرد: اقامتگاه‌های بوم‌گردی می‌توانند با ارائه تجربه‌ای متفاوت از اقامت در هتل، در کنار مزیت قیمتی، زمینه آشنایی گردشگران با فرهنگ، طبیعت و زندگی جوامع محلی را نیز فراهم کنند و از این طریق بازارهای جدیدی را هدف قرار دهند.

رئیس انجمن حرفه‌ای اقامتگاه‌های بومگردی استان تهران، سومین هدف این ارتباطات را تقویت توانمندی مستقل این حوزه در تعامل با بازار گردشگری خارجی عنوان و تصریح کرد: معتقدیم حوزه گردشگری و اقامتگاه‌های بوم‌گردی می‌تواند در کنار هتل‌ها، آژانس‌های مسافرتی و سایر دستگاه‌های مرتبط، به‌صورت مستقل ظرفیت‌ها و راهکارهای خود را برای ارتباط با سفارتخانه‌ها و گردشگران خارجی توسعه دهد.

ملانوروزی در پایان خاطرنشان کرد:ما در حال آمادگی هستیم تا روزی که فضای گردشگری کشور بیش از گذشته باز و امکان تعاملات گسترده‌تر فراهم شود، آمادگی لازم برای حضور گردشگران را داشته باشیم.

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