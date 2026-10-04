مسائل و مشکلات گردشگری یزد در نشست با معاون استاندار بررسی شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عصر امروز شنبه ۱۱ مهرماه، اسماعیل دهستانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، به همراه سیدمحمد رستگاری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد، سیدعلیرضا سالارحسینی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد و جمعی از رؤسای انجمن‌ها و تشکل‌های گردشگری استان، در نشستی مشترک به میزبانی هتل لاله، به بررسی مسائل و دغدغه‌های فعالان این حوزه پرداختند.

در این نشست، فعالان و نمایندگان تشکل‌های گردشگری استان، مسائل، مشکلات و مطالبات حوزه گردشگری را مطرح کردند و درباره راهکارهای حمایت از فعالان این بخش و رفع موانع موجود به بحث و تبادل نظر پرداختند.

همچنین ظرفیت‌ها و چالش‌های پیش روی صنعت گردشگری استان یزد و ضرورت توجه بیشتر به مسائل فعالان این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

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