به گزارش میراث آریا، مهدی مهرور، شامگاه روز شنبه، ۱۱ مهرماه در آیین افتتاحیه رویدادهای گرامیداشت روز کرج که با حضور جمعی از هنرمندان، پیشکسوتان فرهنگ و هنر، اصحاب رسانه و فعالان فرهنگی برگزار شد، اظهار کرد: کرج شهری با پیشینه تاریخی و فرهنگی ارزشمند است که در طول سال‌های گذشته، میزبان گروه‌های مختلف جمعیتی و فرهنگی بوده و همین تنوع، ظرفیت مهمی برای شکل‌گیری یک هویت مشترک و فراگیر در آن ایجاد کرده است.

فرماندار ویژه کرج، افزود: امروز یکی از ضرورت‌های فرهنگی کرج، تقویت هویتی است که همه شهروندان، فارغ از محل تولد، قومیت و سابقه سکونت، خود را بخشی از آن بدانند و نسبت به تاریخ، فرهنگ و آینده شهر احساس تعلق کنند.

او بیان کرد: تعلق خاطر به یک شهر تنها با این معیار سنجیده نمی‌شود که فرد در آن متولد شده یا چه مدت در آن سکونت داشته است؛ بلکه هرکس اندیشه، توانایی، قلم، روح و تلاش خود را برای آبادانی و اعتلای کرج به کار می‌گیرد، در ساختن هویت این شهر نقش دارد.

مهرور تصریح کرد: اگر این نگاه در میان شهروندان تقویت شود، تنوع فرهنگی کرج می‌تواند از یک ویژگی جمعیتی فراتر رفته و به سرمایه‌ای اجتماعی برای افزایش همبستگی، مشارکت و تعلق شهروندان تبدیل شود.

این مسئول با تأکید بر نقش جامعه هنری در این فرآیند گفت: هنر یکی از مؤثرترین زبان‌ها برای روایت هویت یک شهر است؛ چراکه هنرمند می‌تواند آنچه را مردم زندگی و احساس می‌کنند، در قالب تصویر، کلمه، صحنه و اثر هنری ثبت و ماندگار کند.

او افزود: تئاتر، سینما، نقاشی، عکاسی، خوشنویسی و ادبیات هر کدام ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند بخشی از گذشته و حال کرج را روایت کنند و تصویری از این شهر ارائه دهند که برای نسل امروز قابل لمس و برای نسل‌های آینده ماندگار باشد.

معاون استاندار البرز با اشاره به سابقه خود در فعالیت‌های هنری از دوران نوجوانی اظهار کرد: هنر برای من همیشه زبان متفاوتی برای ارتباط با مردم بوده است؛ زبانی که از بطن جامعه شکل می‌گیرد و می‌تواند با احساس و اندیشه مردم ارتباط برقرار کند.

مهرور تصریح کرد: به همین دلیل معتقدم برنامه‌های فرهنگی و هنری زمانی می‌توانند اثرگذاری واقعی داشته باشند که با زندگی مردم ارتباط داشته باشند و صرفاً به برگزاری برنامه‌های مناسبتی محدود نشوند.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به تجربه حضور مسئولان در جریان جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: در آن مقطع، همراه با تیم مدیریتی شهرستان، حدود سه ماه در مدرسه شهید رجایی مستقر شدیم تا از نزدیک مسائل خانواده‌های آسیب‌دیده را دنبال کنیم و روند رسیدگی به خسارات را مورد پیگیری قرار دهیم.

او افزود: خانواده‌هایی که در محدوده خیابان هجرت و محله‌های اطراف آن، منازلشان در اثر اصابت موشک و موج انفجار آسیب دیده بود، در شرایط دشواری قرار داشتند و مراجعه آنها برای دریافت خدمات و حمایت‌های لازم، ضرورت حضور مستقیم مسئولان را بیشتر نشان می‌داد. در آن روزها تلاش کردیم با حضور در میان مردم، مسائل را بدون واسطه ببینیم و بشنویم و برای حل مشکلات اقدام کنیم.

مهرور با اشاره به رفتار مردم در این شرایط افزود: آنچه برای من ماندگار بود، محبت و همدلی شهروندان بود. مردمی که خود درگیر مشکلات ناشی از جنگ بودند، با گل، شیرینی‌های خانگی و ابراز محبت از مسئولان و خادمان خود قدردانی می‌کردند. این تجربه نشان داد سرمایه اجتماعی هر شهر، در روزهای دشوار بیش از هر زمان دیگری خود را نشان می‌دهد و اعتماد و همراهی میان مردم و مسئولان می‌تواند پشتوانه مهمی برای عبور از بحران‌ها باشد.

معاون استاندار البرز در ادامه با اشاره به برنامه‌های روز کرج گفت: در چارچوب این مناسبت، ۱۸ رویداد فرهنگی و هنری طی ۱۰ روز برگزار می‌شود که موضوعات مختلفی از تاریخ، فرهنگ، آداب و رسوم، هنر و سبک زندگی مردم را مورد توجه قرار می‌دهد.

مهرور با اشاره به ظرفیت چندفرهنگی کرج گفت: حضور اقوام و شهروندانی با پیشینه‌های مختلف در کرج، فرصتی کم‌نظیر برای معرفی الگوی همزیستی فرهنگی است و مجموعه‌هایی مانند پارک اقوام نیز می‌توانند در نمایش این تنوع نقش داشته باشند.

او ادامه داد: بخشی از هویت کرج در میراث ناملموس آن نهفته است؛ از غذاهای بومی و پوشش‌های محلی گرفته تا آیین‌ها، سنت‌ها و خاطرات جمعی مردم. این عناصر باید با زبان هنر و رسانه به نسل جدید منتقل شوند تا پیوند میان گذشته و آینده شهر حفظ شود.

فرماندار ویژه کرج در پایان گفت: همه ما در قبال معرفی شایسته کرج مسئولیت داریم و اگر هنرمندان، پیشکسوتان، اصحاب رسانه و فعالان فرهنگی در کنار یکدیگر قرار گیرند، می‌توان تصویری واقعی، جامع و ماندگار از این شهر ارائه کرد.

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