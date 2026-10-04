رونمایی از ۳۶۰ طرح خلاقانه آبگینه در ورامین

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا تاجیک با اعلام این خبر گفت: این مراسم به همت اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین و اداره‌کل حمایت از تولید معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ورامین افزود: با توجه به ثبت ورامین به عنوان شهر ملی آبگینه و راه‌اندازی دبیرخانه این شهر ملی، توسعه کارگاه‌ها، تأمین مواد اولیه، حمایت از بیمه هنرمندان، ارتقای کیفیت و تنوع محصولات تولیدی و توسعه صادرات به کشورهای هدف، با همکاری انجمن‌های تخصصی، مدیران کارگاه‌ها و هنرمندان، همواره در دستور کار این اداره قرار داشته است.

او با تأکید بر اهمیت نوآوری و ارتقای خلاقیت در تولید محصولات صنایع‌دستی تصریح کرد: ۳۶۰ طرح خلاقانه آبگینه، حاصل بیش از یک دهه فعالیت پژوهشی و طراحی هنری استاد روح‌الله رحمانی، از کارشناسان صنایع‌دستی کشور، است که با الهام از جاذبه‌های گردشگری طبیعی، بناهای تاریخی و باستانی، اشیای تاریخی، عناصر و نمادهای مذهبی، درختان و گونه‌های مختلف جانوری از جمله خزندگان، پرندگان، آبزیان و حشرات طراحی شده‌اند.

تاجیک اظهار کرد: معرفی و ارائه این طرح‌ها می‌تواند زمینه‌ای برای الگوبرداری تولیدکنندگان شیشه‌گری سنتی و حرکت به سمت تولید محصولات متنوع، خلاقانه و متناسب با بازارهای داخلی و خارجی فراهم کند.

او ابراز امیدواری کرد: با بهره‌گیری هنرمندان و تولیدکنندگان آبگینه از این طرح‌ها، شاهد ارتقای کیفیت و تنوع محصولات و رونق صادرات آبگینه تولیدی ورامین به کشورهای هدف باشیم.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ورامین در پایان گفت: مراسم رونمایی از این طرح‌ها روز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵، ساعت ۹ صبح در سالن اجتماعات فرمانداری ویژه شهرستان ورامین و با حضور جمعی از مسئولان، فعالان و تولیدکنندگان حوزه آبگینه برگزار می‌شود.

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