بارش و رعدوبرق در شمال و غرب کشور/ کاهش دما در نوار شمالی

به گزارش میراث آریا، با اشاره به پیش‌بینی کلی بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری اظهار کرد: امروز یکشنبه ۱۲ مهرماه در سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز شرقی و شمال شرق کشور، بارش ادامه خواهد داشت. در بخش‌هایی از جنوب غرب کشور افزایش ابر و رگبار پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: دوشنبه ۱۳ مهرماه در شرق و جنوب شرق کشور افزایش وزش باد و خیزش گردوخاک انتظار می‌رود. در گیلان، غرب مازندران و برخی نقاط واقع در دامنه‌های زاگرس مرکزی شامل کرمانشاه، ایلام و لرستان نیز افزایش ابر، وزش باد و رگبار پراکنده رخ می‌دهد.

وی افزود: سه‌شنبه ۱۴ مهرماه با گذر سامانه بارشی از شمال غرب، در مناطقی از آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، ارتفاعات زاگرس مرکزی، البرز غربی و گیلان، بارش، وزش باد و رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود. چهارشنبه ۱۵ مهرماه در مناطقی از غرب و شمال غرب، دامنه‌های جنوبی البرز واقع در قزوین، البرز و تهران همچنین گیلان و مازندران بارش و رگبار و رعدوبرق رخ می‌دهد.

ضیاییان در ادامه گفت: پنجشنبه ۱۶ مهرماه در مناطقی از سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ می‌دهد.

به گفته رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا یکشنبه ۱۲ مهرماه در نوار شمالی کشور کاهش دما رخ خواهد داد و دریای خزر مواج خواهد بود.

وی درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آسمان تهران فردا دوشنبه ۱۳ مهرماه کمی ابری تا قسمتی ابری و وزش باد در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و افزایش باد با حداقل دمای ۱۹ و حداکثر دمای ۲۷ درجه سانتیگراد و طی یکشنبه ۱۴ مهرماه کمی ابری تا قسمتی ابری و وزش باد در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و افزایش باد با حداقل دمای ۲۱ و حداکثر دمای ۲۸ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان گفت: طی فردا دوشنبه ۱۳ و پس فردا سه شنبه ۱۴ مهرماه اهواز با دمای ۴۰ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و اردبیل با دمای ۶ درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور هستند.

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