به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید کریمی با اعلام این خبر گفت: در پی اقدامات و پیگیری‌های انجام‌شده توسط پلیس اطلاعات شهرستان اسلامشهر و با همکاری یگان حفاظت میراث فرهنگی شهرستان، تعدادی اشیای تاریخی کشف و ضبط شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اسلامشهر افزود: پس از کشف و ضبط این اشیا، اقدامات لازم برای بررسی، مستندسازی و تعیین اصالت آن‌ها در دستور کار قرار گرفت و موضوع برای طی مراحل اداری و قضایی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.

او تأکید کرد: صیانت از آثار و اشیای تاریخی و فرهنگی و جلوگیری از خرید و فروش و نگهداری غیرمجاز آن‌ها از اولویت‌های اداره میراث فرهنگی است و در این زمینه همکاری و تعامل با دستگاه‌های انتظامی و قضایی شهرستان ادامه خواهد داشت.

کریمی در پایان از همکاری پلیس اطلاعات شهرستان اسلامشهر و یگان حفاظت میراث فرهنگی در شناسایی و کشف این اشیا و صیانت از میراث فرهنگی منطقه قدردانی کرد.

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