به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محسن سعادتی در نشستی مورخ ۱۱ مهر جاری با علی محمدی دهیار روستای نسوز و هفت دستگاه شهر ری، راهکارهای حفظ و صیانت از آثار و ابنیه تاریخی، سامان‌دهی ظرفیت‌های فرهنگی و بهره‌گیری از توانمندی‌های بومی برای توسعه گردشگری روستا را بررسی کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ری دربارۀ این نشست گفت: مدیریت روستایی می‌تواند در حفاظت از میراث فرهنگی و توسعه گردشگری این روستای تاریخی راهگشا باشد، همچنین تعامل و همکاری میان اداره میراث‌فرهنگی و دهیاری هفت دستگاه زمینه معرفی ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری را فراهم خواهد کرد.

او افزود: روستای هفت‌دستگاه به واسطۀ قرار گرفتن در دامنۀ کوه طبرک و وجود برج نقاره‌خانه و گنبد امیراینانج روستایی تاریخی با جاذبه‌های گردشگری در شهرری به حساب می‌آید که می‌تواند به یکی از قطب‌های گردشگری تهران تبدیل شود. در همین راستا توسعه ظرفیت‌های گردشگری این روستا حائز اهمیت است.

در ادامه این نشست، دهیار و رئیس شورای اسلامی روستای هفت دستگاه گزارشی از وضعیت موجود و ظرفیت‌های این روستا ارائه و بر آمادگی مدیریت روستا برای همکاری با اداره میراث‌فرهنگی در زمینه حفاظت و مرمت آثار تاریخی برگزاری برنامه‌ها و رویدادهای فرهنگی در روستای مذکور تأکید کردند.

روستای هفت دستگاه در بخش مرکزی ری و در محدودۀ آن دو اثر ثبتی برج نقاره‌خانه و گنبد اینانج قرار دارد.

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