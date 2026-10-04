۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۳

بازدید اعضای هیئت علمی و کارشناسان پژوهشکده میراث معماری و شهری از شهر ششتمد/ برنامه‌ریزی فعالیت‌هایی با هدف مدیریت علمی میراث‌فرهنگی و توسعه پایدار گردشگری

بازدید اعضای هیئت علمی و کارشناسان پژوهشکده میراث معماری و شهری از شهر ششتمد/ برنامه‌ریزی فعالیت‌هایی با هدف مدیریت علمی میراث‌فرهنگی و توسعه پایدار گردشگری

اعضای هیئت علمی و کارشناسان پژوهشکده میراث معماری و شهری در راستای انعقاد تفاهم‌نامه با شهرداری شهر ششتمد و برای ارزیابی دست‌کندها و چالش‌های میراثی آن شهر، از سایت مورد نظر بازدیدهایی به‌صورت بررسی اولیه و تخصصی به عمل آوردند و با اظهار نظر کارشناسی درباره آن، فعالیت‌هایی با هدف مدیریت علمی میراث‌فرهنگی و توسعه پایدار گردشگری در شهر ششتمد طرح‌ریزی کردند.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در همین راستا، یک نشست تخصصی نیز با عنوان «ابوالحسن بیهقی؛ راوی تاریخ و فرهنگ با نگاهی به میراث معماری و شهری ششتمد» برای ایجاد پیوند میان میراث معماری-شهری و هویت فرهنگی منطقه در پژوهشگاه برگزار شد.

شواهد حاصل از بررسی‌های میدانی، مراجعه به اسناد و مدارک ازجمله پرونده‌های ثبت ملی، اسناد مربوط به محدوده‌ها و بافت‌های تاریخیِ شناسایی و ثبت‌شده و سایر مستندات مرتبط، مؤید وجود مجموعه‌ای قابل‌توجه از ارزش‌ها و قابلیت‌های میراثی در شهر ششتمد است.

ششتمد را می‌توان نمونه‌ای شاخص از شهرهای کوچک‌مقیاس کشور دانست که علی‌رغم برخورداری از ظرفیت‌های تاریخی فرهنگی، در دهه‌های اخیر در سیاست‌گذاری‌ و برنامه‌ریزی‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی ناشناخته و مغفول مانده است.

نتایج بررسی‌های میدانی و مجموعه فعالیت‌های انجام‌شده توسط تیم تخصصی، در قالب گزارشی با عنوان «نگاهی به میراث معماری و شهری ششتمد»، در پژوهشکده میراث معماری و شهری، با شماره مسلسل ۰۰۱-۱۴۰۵ تهیه، تدوین و منتشر شده است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405071201402
راضیه حسینی
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha