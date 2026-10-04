به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در همین راستا، یک نشست تخصصی نیز با عنوان «ابوالحسن بیهقی؛ راوی تاریخ و فرهنگ با نگاهی به میراث معماری و شهری ششتمد» برای ایجاد پیوند میان میراث معماری-شهری و هویت فرهنگی منطقه در پژوهشگاه برگزار شد.

شواهد حاصل از بررسی‌های میدانی، مراجعه به اسناد و مدارک ازجمله پرونده‌های ثبت ملی، اسناد مربوط به محدوده‌ها و بافت‌های تاریخیِ شناسایی و ثبت‌شده و سایر مستندات مرتبط، مؤید وجود مجموعه‌ای قابل‌توجه از ارزش‌ها و قابلیت‌های میراثی در شهر ششتمد است.

ششتمد را می‌توان نمونه‌ای شاخص از شهرهای کوچک‌مقیاس کشور دانست که علی‌رغم برخورداری از ظرفیت‌های تاریخی فرهنگی، در دهه‌های اخیر در سیاست‌گذاری‌ و برنامه‌ریزی‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی ناشناخته و مغفول مانده است.

نتایج بررسی‌های میدانی و مجموعه فعالیت‌های انجام‌شده توسط تیم تخصصی، در قالب گزارشی با عنوان «نگاهی به میراث معماری و شهری ششتمد»، در پژوهشکده میراث معماری و شهری، با شماره مسلسل ۰۰۱-۱۴۰۵ تهیه، تدوین و منتشر شده است.

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