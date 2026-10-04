محمدعلی طالبی استاندار کرمان در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا در حاشیه برگزاری آیین پاسداشت روز جهانی و هفته گردشگری در کرمان، با بیان اینکه استان کرمان از بزرگ‌ترین و متنوع‌ترین ظرفیت‌های گردشگری ایران برخوردار است، گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی، سلامت، کویر، روستا، کشاورزی، معدن و گردشگری صنعتی، نیازمند تکمیل زنجیره زیرساخت‌ها، تسهیل سرمایه‌گذاری، تقویت برنامه‌های نرم‌افزاری و معرفی موثر مقاصد است و با فراهم‌شدن شرایط مناسب، کرمان می‌تواند به یکی از قطب‌های مهم گردشگری کشور و مقصدی شاخص در سطح ملی و بین‌المللی تبدیل شود.

استاندار کرمان با قدردانی از تلاش فعالان گردشگری در بخش‌های دولتی، عمومی، انجمن‌ها و بخش خصوصی افزود: این فعالان با وجود شرایط دشوار، چراغ گردشگری استان را روشن نگه داشته‌اند و حضور و استمرار فعالیت آنان سرمایه‌ای ارزشمند برای آینده این حوزه به شمار می‌رود.

او با تاکید بر اینکه توسعه گردشگری تنها با معرفی جاذبه‌ها محقق نمی‌شود، گفت: برای رسیدن به رونق واقعی در گردشگری، باید مجموعه‌ای از زیرساخت‌ها، برنامه‌های گردشگری و برنامه‌های نرم‌افزاری در کنار یکدیگر قرار گیرد و این زنجیره از ورود گردشگر تا اقامت، حمل‌ونقل، خدمات و تجربه سفر کامل شود.

طالبی افزود: زمانی می‌توان از رونق گردشگری سخن گفت که این زنجیره کامل، به یک مزیت اقتصادی تبدیل شود و مسیر ایجاد درآمد پایدار برای استان و فعالان این حوزه را فراهم کند، حضور گردشگران باید در اشتغال، کسب‌وکارهای محلی، رونق بازار، حمل‌ونقل و سایر فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با گردشگری آثار ملموس داشته باشد.

استاندار کرمان با اشاره به تنوع ظرفیت‌های استان در حوزه‌های فرهنگ، تاریخ، سلامت، کویر، کشاورزی، گردشگری صنعتی و معدن اظهار کرد: کرمان در حوزه‌های مختلف ظرفیت آن را دارد که به قطب‌های تخصصی گردشگری تبدیل شود و باید برای هر یک از این ظرفیت‌ها برنامه مشخص و هدفمند داشته باشیم.

او درباره گردشگری سلامت گفت: استان کرمان از ظرفیت قابل‌توجهی در این حوزه برخوردار است و استعداد تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های گردشگری سلامت در ابعاد داخلی و خارجی را دارد، توسعه این بخش نیازمند تکمیل زنجیره خدمات، زیرساخت‌های اقامتی و رفاهی و تقویت ارتباط میان مجموعه‌های درمانی و فعالان گردشگری است.

طالبی همچنین با اشاره به ظرفیت کویر لوت اظهار کرد: لوت می‌تواند به یکی از قطب‌های مهم برنامه‌های کویرنوردی کشور تبدیل شود و در حدود دو سال گذشته با کاهش نگاه امنیتی به این منطقه، شرایط برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مرتبط با گردشگری کویر مساعدتر شده است.

استاندار کرمان افزود: ایجاد کمپ‌های کویرنوردی، توسعه تاسیسات گردشگری و فراهم‌کردن زیرساخت‌های مورد نیاز می‌تواند زمینه شکل‌گیری یک قطب گردشگری کویری در استان کرمان را فراهم کند.

او با اشاره به انتخاب روستای شفیع‌آباد شهداد به‌عنوان روستای گردشگری جهانی نیز گفت: این اتفاق نشان می‌دهد روستاهای استان ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه گردشگری روستایی دارند و می‌توان با تکیه بر ویژگی‌های فرهنگی، معماری، طبیعی و سبک زندگی بومی، تعدادی از روستاهای کرمان را به مقاصد شاخص گردشگری تبدیل کرد.

طالبی با اشاره به ظرفیت گردشگری کوهستان در استان تصریح کرد: از میان ۲۵ شهر مرتفع ایران، ۱۰ شهر در استان کرمان قرار دارند و این ظرفیت می‌تواند در توسعه گردشگری طبیعی و کوهستان مورد استفاده قرار گیرد.

استاندار کرمان حضور گردشگران را عامل ایجاد منافع اقتصادی گسترده برای استان دانست و گفت: باید توسعه کسب‌وکارهای مرتبط با گردشگری، حمل‌ونقل، خدمات، بازار و دیگر فعالیت‌های اقتصادی متاثر از حضور گردشگران مورد توجه قرار گیرد تا گردشگری به‌صورت واقعی در اقتصاد استان نقش‌آفرینی کند.

او درباره سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری نیز گفت: مسیر سرمایه‌گذاری در این بخش تسهیل شده و برای ساخت هتل و دیگر پروژه‌های مرتبط با زیرساخت‌های گردشگری، مشوق‌هایی در استان کرمان در نظر گرفته شده است و باید از این ظرفیت برای توسعه زیرساخت‌های اقامتی و خدماتی استفاده کرد.

طالبی افزود: امروز باید برای توسعه هتل‌ها و اقامتگاه‌ها سرمایه‌گذاری شود تا در زمان بهبود شرایط گردشگری و افزایش ورود گردشگران، استان با کمبود فضای اقامتی و خدماتی مواجه نشود.

استاندار کرمان رویدادمحوری را یکی دیگر از سیاست‌های استان برای توسعه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری عنوان کرد و گفت: حمایت از رویدادها و جشنواره‌های فرهنگی و اجتماعی با هدف مطرح‌شدن کرمان به‌عنوان شهر رویدادها و معرفی قابلیت‌های شهرستان‌های مختلف دنبال شده است.

او در ادامه بیان کرد: استان دارای ۲۵ شهرستان با تنوع اقلیمی، فرهنگی و اقتصادی است و ظرفیت‌هایی مانند معدن، پسته، خرما و دیگر ویژگی‌های اقتصادی و فرهنگی مناطق مختلف می‌تواند موضوع برگزاری رویدادها و جشنواره‌های گردشگری قرار گیرد.

طالبی با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های گردشگری کرمان حتی برای مردم ایران نیز ناشناخته است، گفت: در حوزه تبلیغ، معرفی و اطلاع‌رسانی ظرفیت‌های استان آن‌گونه که باید اقدام نشده و دوردست‌بودن کرمان از پایتخت نیز در این زمینه بی‌تاثیر نبوده است، بنابراین باید معرفی مقصد و برندینگ گردشگری استان با جدیت بیشتری دنبال شود.

استاندار کرمان تاکید کرد: برخی مقاصد شاخص گردشگری کرمان باید به برندهای ملی و جهانی تبدیل شوند تا نام این مقاصد با نام کرمان در بازارهای گردشگری داخلی و خارجی پیوند بخورد و بتوانیم از ظرفیت‌های موجود بیشترین بهره را ببریم.

او درباره برنامه «لبخند دنیا به کرمان» نیز گفت: این برنامه با عنوان کرمان ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده بود، اما پس از حوادثی که از ۹ اسفند سال گذشته در کشور رخ داد، کنار گذاشته شد تا در صورت فراهم‌شدن شرایط مناسب، در قالب کرمان ۲۰۲۷ یا کرمان ۱۴۰۶ اجرا شود.

طالبی هدف اصلی این برنامه را جلب توجه ایران و جهان به ظرفیت‌های گردشگری استان عنوان کرد و افزود: برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های کرمان در سطح ملی و فراملی و تقویت جایگاه استان کرمان در بازار گردشگری باشد.

استاندار کرمان با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده تا پایان سال نیز اظهار کرد: جشنواره موسیقی نواحی و برنامه «ایران جان» از جمله رویدادهایی هستند که می‌توانند در معرفی ظرفیت‌های استان نقش‌آفرین باشند.

او افزود: برنامه «ایران جان» قرار است اوایل بهمن‌ به مدت یک هفته برگزار شود و شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی کشور در این مدت برنامه‌هایی را از استان کرمان پخش خواهند کرد، گردشگری یکی از موضوعات پررنگ این برنامه خواهد بود و ظرفیت‌های استان در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی معرفی می‌شود.

طالبی در ادامه گفت: بهبود شرایط بین‌المللی و تحولات داخلی می‌تواند فرصت لازم برای درخشش کرمان در گردشگری ایران را فراهم کند و لازم است بخش دولتی و خصوصی خود را برای استفاده از این فرصت آماده کنند.

استاندار کرمان در پایان خاطرنشان کرد: کرمان با اتکا به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و اقلیمی خود، در صورت تکمیل زیرساخت‌ها، تسهیل سرمایه‌گذاری، معرفی موثر ظرفیت‌ها، مدیریت صحیح مقصد و برگزاری رویدادهای هدفمند، می‌تواند جایگاه خود را در گردشگری کشور ارتقا دهد و به یکی از مقاصد مهم گردشگری در سطح ملی و فراملی تبدیل شود.

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