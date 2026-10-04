به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد نوذری استاندار قزوین روز شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵ در مراسم ویژه روز جهانی و هفته گردشگری گفت: گردشگری می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال و رونق کسب‌وکار باشد و برگزاری رویدادهایی مانند جشن زیتون طارم نیز فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های مناطق مختلف استان است.

استاندار قزوین در این مراسم با تأکید بر ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی استان گفت: گردشگری یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه قزوین است و با ایجاد زیرساخت، افزایش تسهیلات و معرفی ظرفیت‌های استان می‌توان زمینه رونق کسب‌وکار و اشتغال را در این حوزه فراهم کرد.

آماده‌سازی ۳۰ طرح گردشگری بی‌نام در قزوین

نوذری در ادامه از آماده‌سازی ۳۰ طرح گردشگری بی‌نام در استان خبر داد و گفت: قزوین ظرفیت مناسبی برای توسعه بوم‌گردی و استفاده از توان مردم مناطق مختلف دارد و باید از این ظرفیت برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی بهره گرفت.

ثبت جهانی الموت؛ فرصت طلایی برای گردشگری قزوین

او با اشاره به ثبت جهانی قلعه های الموت به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای گردشگری استان در سال جاری افزود: ثبت جهانی قلعه‌های الموت فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری قزوین است و افزایش گردشگری در این منطقه پس از ثبت جهانی نشان می‌دهد معرفی و ثبت جهانی آثار می‌تواند نقش مهمی در جذب گردشگر داشته باشد.

گردشگری در اولویت برنامه‌های توسعه قزوین

استاندار قزوین ادامه داد: در برنامه توسعه استان، اولویت‌هایی را تعریف کرده‌ام که گردشگری یکی از مهم‌ترین آنهاست و باید زیرساخت‌های لازم برای توسعه این حوزه را فراهم کنی، به تیم اقتصادی استان نیز تأکید کرده‌ام که روی موضوع گردشگری کار و برای فعال شدن ظرفیت‌های این حوزه برنامه‌ریزی کنند.

او بیان کرد: قزوین هم آثار تاریخی ارزشمند دارد، هم از طبیعت زیبا و باغستان‌های جذاب برخوردار است و بسیاری از شخصیت‌های برجسته ایران از قزوین برخاسته‌اند و باید برای شناساندن آنها به کشور و جهان تلاش بیشتری صورت گیرد.

این آیین با هدف پاسداشت تلاش‌های فعالان حوزه‌ی گردشگری و گسترش تعامل و هم‌افزایی میان خانواده‌ی بزرگ گردشگری قزوین ترتیب برگزار شد.

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