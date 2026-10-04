کرج در قاب «روز کرج»

میراث آریا: یک هفته پیش از رسیدن ۲۰ مهر، شهر کرج آرام‌آرام به استقبال روزی می‌رود که قرار است بخشی از هویت علمی، فرهنگی، هنری و اجتماعی آن را دوباره به تصویر بکشد؛ از بازخوانی نقش دانشگاه‌ها در توسعه شهر و بزرگداشت مفاخر علمی گرفته تا پیاده‌روی خانواده‌ها، جشنواره ورزشی، برپایی نمایشگاه و بازدید رایگان از کاخ موزه سلیمانیه؛ برنامه‌هایی که قرار است از ۱۲ تا ۲۰ مهرماه، «روز کرج» را از یک مناسبت تقویمی به رویدادی شهری تبدیل کند.

نخستین روز این برنامه‌ها، یکشنبه ۱۲ مهرماه، با موضوعی آغاز می‌شود که مستقیما به یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های فکری شهر مربوط است؛ «نقش دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی در هویت‌بخشی و توسعه کرج».

این نشست از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن آیت‌الله طالقانی دانشگاه پیام نور برگزار می‌شود؛ برنامه‌ای که دانشگاه را به عنوان یک مرکز آموزشی، بلکه به عنوان بخشی از هویت و مسیر توسعه شهر مورد توجه قرار می‌دهد.

در ادامه همین روز، از ساعت ۱۶ تا ۱۸، کنفرانس خبری بزرگداشت روز کرج در اتاق کنفرانس اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار خواهد شد. اما این تازه آغاز مسیری است که در روزهای بعد، بخش دیگری از گذشته و ظرفیت‌های علمی کرج را مورد توجه قرار می‌دهد.

دوشنبه ۱۳ مهرماه، «بازخوانی هویت علمی کرج و بزرگداشت استاد جلال افشار» از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی برگزار می‌شود. در همین روز، دانشگاهیان نیز در میزگردی با عنوان «توسعه کرج، فرصت‌ها، چالش‌ها و مسیر پیش‌رو» گرد هم می‌آیند. این میزگرد از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در سالن کتابخانه مرکزی دانشگاه خوارزمی برگزار خواهد شد.

قرار گرفتن چنین موضوعاتی در صدر برنامه‌های روز کرج، این پرسش را به میان می‌آورد که توسعه یک شهر تا چه اندازه می‌تواند از مسیر شناخت گذشته علمی و استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی آن عبور کند؛ پرسشی که بخشی از برنامه‌های این هفته تلاش می‌کند به آن بپردازد.

از محیط‌زیست تا مفاخر علمی

سه‌شنبه ۱۴ مهرماه، نوبت به یکی دیگر از ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده در روایت شهری می‌رسد؛ منابع طبیعی و محیط‌زیست. نشست «توانمندی‌های بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست کرج» از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰ در موزه حیات وحش پارک چمران برگزار خواهد شد.

روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه، بار دیگر نام چهره‌های علمی در مرکز توجه قرار می‌گیرد. آیین بزرگداشت مفاخر علمی کرج از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در سالن کانون امام علی(ع) برگزار می‌شود. به این ترتیب، در نیمه نخست برنامه‌های روز کرج، دانشگاه، هویت علمی، محیط‌زیست و مفاخر علمی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند؛ موضوعاتی که هر کدام بخشی از تصویری گسترده‌تر از هویت این شهر را شکل می‌دهند.

پنجشنبه ۱۶ مهرماه، فضای برنامه‌ها تغییر می‌کند و شهروندان در قالب برنامه‌های عمومی‌تر وارد این رویداد می‌شوند. همایش پیاده‌روی خانوادگی ویژه دانشگاهیان به مناسبت روز کرج از ساعت ۸ تا ۹ صبح در محوطه داخلی دانشگاه خوارزمی برگزار خواهد شد.

در ادامه، افتتاحیه المان حسینیه اعظم برغان از ساعت ۱۵ تا ۱۸ در پارک ایران کوچک برگزار می‌شود. جمعه ۱۷ مهرماه نیز خانواده‌ها در مرکز یکی دیگر از برنامه‌های این مناسبت قرار دارند. همایش پیاده‌روی خانوادگی ویژه خانواده معظم شهدا از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح، از سه‌راه رجایی‌شهر تا تالار شهیدان نژادفلاح برگزار می‌شود. در همین روز، سالن خانه هنرمندان در جهانشهر از ساعت ۱۴ تا ۱۸ میزبان برنامه «خانه و کرج» خواهد بود؛ برنامه‌ای که بخش هنری این رویداد را دنبال می‌کند.

شنبه ۱۸ مهرماه، ورزش محور یکی از برنامه‌های این مناسبت خواهد بود. جشنواره ورزشی بزرگداشت روز کرج از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰ در سالن شهید کیانپور برگزار می‌شود تا در کنار برنامه‌های علمی و فرهنگی، وجه ورزشی و نشاط اجتماعی نیز در مجموعه برنامه‌های روز کرج حضور داشته باشد.

با نزدیک شدن به ۲۰ مهرماه، برنامه‌ها به مراسم اصلی این مناسبت نزدیک‌تر می‌شوند. یکشنبه ۱۹ مهرماه، آیین بزرگداشت روز کرج از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ در دانشگاه آزاد اسلامی کرج، سالن شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار خواهد شد.

اما یکی از برنامه‌های قابل توجه این روز، آیین رونمایی از سردیس استاد زرندی است که از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ در میدان بیلقان برگزار می‌شود. رونمایی از سردیس یک چهره علمی در فضای شهری، در کنار برنامه‌های بزرگداشت مفاخر علمی، بخشی از تلاش برای پیوند دادن چهره‌های اثرگذار با حافظه عمومی و فضای شهری کرج را به نمایش می‌گذارد.

سرانجام دوشنبه ۲۰ مهرماه، همزمان با روز کرج، آیین اختتامیه این رویدادها برگزار خواهد شد. این آیین از ساعت ۱۶ تا ۱۹ در سالن شهیدان نژادفلاح شهرداری کرج برگزار می‌شود و به برنامه‌های یک هفته‌ای روز کرج پایان می‌دهد.

با این حال، آنچه در این برنامه‌ها بیش از یک مراسم پایانی اهمیت دارد، تصویری است که طی این روزها از کرج ساخته می‌شود؛ تصویری که در آن دانشگاه، مفاخر علمی، محیط‌زیست، خانواده، ورزش، هنر و میراث تاریخی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.

در کنار برنامه‌های اصلی، سه نمایشگاه نیز با محوریت گرامیداشت روز کرج در نقاط مختلف شهر برپا خواهد شد. نمایشگاه نخست از ۱۲ تا ۲۷ مهرماه در تالار شهیدان نژادفلاح، نمایشگاه دوم از ۹ تا ۲۴ مهرماه در کیانمهر، محله خداکرم و نمایشگاه سوم از ۱۱ تا ۲۶ مهرماه در عظیمیه، میدان اسبی برپا می‌شود. گستردگی زمانی این نمایشگاه‌ها موجب می‌شود برنامه‌های روز کرج محدود به روزهای اصلی این مناسبت نباشد و شهروندان در فاصله بیشتری امکان بازدید از آنها را داشته باشند.

در میان برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، کاخ موزه سلیمانیه نیز به مناسبت روز کرج درهای خود را به شکل رایگان به روی عموم باز می‌کند. بر اساس برنامه اعلام‌شده، از ۱۳ تا ۲۰ مهرماه، شهروندان می‌توانند از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ به صورت رایگان از کاخ موزه سلیمانیه بازدید کنند.

در مجموع، برنامه‌های امسال روز کرج امجموعه‌ای متنوع از رویدادها را در خود جای داده است؛ مجموعه‌ای که از گفت‌وگو درباره توسعه و هویت علمی شهر آغاز می‌شود، به پاسداشت مفاخر و ظرفیت‌های طبیعی و محیط‌زیستی می‌رسد، در ادامه با خانواده، هنر و ورزش همراه می‌شود و در نهایت با بزرگداشت روز کرج، رونمایی از سردیس استاد زرندی و آیین اختتامیه به پایان می‌رسد.

این بار روز کرج قرار است فرصتی باشد برای اینکه شهری که هر روز در حال تغییر است، برای چند روز به گذشته، سرمایه‌های انسانی و ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی خود نگاه کند و تصویری از هویت خود را در قاب امروز به نمایش بگذارد.

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