به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن رستم‌زاد روز یکشنبه ۱۲ مهرماه در حاشیه برگزاری دومین جشنواره گردشگری کودک استان کرمانشاه، با قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد اظهار کرد: کرمانشاه یکی از استان‌های محوری و شاخص در حوزه گردشگری غرب کشور است که در تمام ابعاد تاریخی، طبیعی و مذهبی از ظرفیت‌های بسیار بالایی برای جذب گردشگر برخوردار است.

او با اشاره به اهمیت و فلسفه شکل‌گیری این جشنواره افزود: آشنایی نسل نو با ظرفیت‌های گردشگری کرمانشاه از دوران کودکی، زمینه‌ساز شکل‌گیری هویت، شخصیت و تعلق‌خاطر فرهنگی در وجود کودکان می‌شود. حضور عینی فرزندان ما در این فضاها، مشاهده مستقیم ظرفیت‌های استان و تبادل نظر در جمع هم‌سالان، سبب می‌شود تا آموزه‌های هویتی و گردشگری به‌شکلی ماندگار میان آنان نهادینه و منتقل شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه تصریح کرد: آموزش مسائل هویتی و جامعه‌شناختی به زبان کودکانه و از طریق ابزارهایی چون رویدادهای میدانی و نشریات تخصصی، اقدامی بسیار ارزشمند است. از همین رو، نیاز است چنین برنامه‌هایی در سطح استان استمرار داشته باشد و با توان و هم‌افزایی بیشتری برای تقویت اقتصاد گردشگری پیگیری شود.

رستم‌زاد در پایان خاطرنشان کرد: این رویداد به مدت دو روز برنامه‌ریزی شده و تمهیدات لازم برای تمدید آن نیز در دستور کار قرار دارد تا کودکان و خانواده‌های بیشتری بتوانند از این ظرفیت ارزشمند فرهنگی و آموزشی بهره‌مند شوند.

انتهای پیام/