نمایش ۵ مستند در هفته فرهنگی تهران

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، همزمان با برگزاری هفته فرهنگی تهران، برنامه نمایش فیلم‌های مستند از تاریخ ۱۲ تا ۱۸ مهرماه، در فرهنگسرای سرو با همکاری مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی برگزار می‌شود. مستندهای «آن مرد با اتوبوس آمد»، «تهران شهر بی پرنده»، «تسخیر در تهران»، «میدان بی حصار» و «مدارهای تهران» از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی در این هفته نمایش داده می شوند.

در نخستین برنامه این رویداد، روز یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۷، مستند «آن مرد با اتوبوس آمد» (نیما مهدیان) با مدت زمان ۷۰ دقیقه به نمایش درمی‌آید.

در ادامه، روز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۷، دو مستند «تهران شهر بی‌پرنده» (محسن سخا) با مدت زمان ۲۸ دقیقه و «تسخیر در تهران» (لیلا نادری) با مدت زمان ۲۳ دقیقه نمایش داده می‌شوند.

همچنین روز پنجشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۷، مستند «میدان بی‌حصار» (مهرداد زاهدیان) با مدت زمان ۳۸ دقیقه و مستند «مدارهای تهران» (حمیدرضا هنری) با مدت زمان ۱۱ دقیقه روی پرده می‌روند. نمایش سایر آثار تا روز ۱۸ مهرماه ادامه دارد.

این فیلم‌ها در سالن آمفی‌تئاتر فرهنگسرای سرو نمایش داده می‌شوند و ورود برای عموم آزاد و رایگان است.

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