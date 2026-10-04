۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۵

بازارچه دائمی صنایع‌دستی عقیق در سنندج افتتاح شد

بازارچه دائمی صنایع‌دستی عقیق در سنندج افتتاح شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان گفت: بازارچه دائمی صنایع‌دستی عقیق با هدف حمایت از هنرمندان بومی، عرضه مستقیم تولیدات و توسعه بازار فروش صنایع‌دستی استان در سنندج افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا اظهار کرد: بازارچه دائمی صنایع‌دستی عقیق با ۲۶ غرفه به بهره‌برداری رسیده و هنرمندان بومی استان در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی، تولیدات و آثار خود را در آن عرضه می‌کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، ساخت زیورآلات، خراطی چوب، نازک‌کاری و تولید لباس‌های محلی از جمله رشته‌هایی است که در این بازارچه حضور دارند و محصولات هنرمندان در معرض دید و فروش قرار گرفته است.

او عنوان کرد: ایجاد بازارچه‌های دائمی یکی از راهکارهای حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی و فراهم کردن زمینه مناسب برای عرضه مستقیم محصولات آن‌هاست.

طالب‌نیا با بیان اینکه این بازارچه در معرفی هنرهای بومی و رونق اقتصاد صنایع‌دستی استان نقش مهمی دارد، یادآور شد: تلاش می‌کنیم با توسعه فضاهای عرضه و فروش صنایع‌دستی، زمینه حضور بیشتر هنرمندان و تولیدکنندگان بومی در بازارهای داخلی و گردشگری استان فراهم و ظرفیت صنایع‌دستی کردستان بیش از گذشته به گردشگران و شهروندان معرفی شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان بیان کرد: بازارچه دائمی صنایع‌دستی عقیق علاوه بر عرضه محصولات، به عنوان فضایی برای معرفی تنوع و اصالت هنرهای دستی کردستان مورد استفاده قرار می‌گیرد و ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را تقویت می‌کند.

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کد خبر 1405071201409
شیلان صلواتی
دبیر مرضیه امیری

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