رونمایی از پوستر برگزاری رویداد هزاره گنبد عالی ابرکوه

به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز شنبه ۱۱ مهرماه، نخستین نشست خبری هزاره گنبد عالی، با حضور شهردار ابرکوه، اعضای شورای اسلامی شهر، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ابرکوه و جمعی از مدیران روابط عمومی و فعالان رسانه برگزار شد و طی آن پوستر رسمی رویداد رونمایی شد.

خلیل اکرمی شهردار ابرکوه در این نشست با ارائه گزارشی از برنامه‌های پیش‌رو، از رسانه‌ها به‌عنوان بازوی اصلی در معرفی گنبد عالی یاد کرد؛ بنایی که با قدمتی نزدیک به هزار سال، از نخستین تجربه‌های معماری گنبدی در ایران به شمار می‌رود.

در این نشست عباس قدیریان رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ابرکوه با سخنانی عنوان کرد: با توجه به اینکه گنبد عالی از اولین بنای ثبت‌شده در فهرست آثار ملی در استان یزد هست، امیدواریم این هزاره و این معرفی بتواند مقدمه‌ای برای پیگیری ثبت جهانی این بنای فاخر سنگی باشد.

او ادامه داد: برگزاری آیین هزاره این اثر تاریخی، فرصتی کم‌نظیر برای دیده شدن ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری ابرکوه در سطح ملی است.

در بخش پایانی این نشست، حاضران به بیان نظرات و پیشنهادهای خود برای هرچه بهتر برگزار شدن این رویداد و پوشش رسانه‌ای گسترده آن پرداختند.

هزاره گنبد عالی در بازه زمانی ۲۰ تا ۲۴ مهرماه با برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و تاریخی برای معرفی هر چه بیشتر و به مناسبت هزارمین سال ساخت گنبد عالی برگزار خواهد شد.

گنبد عالی از سالم‌ترین ساختمان‌های برجای‌مانده از دوران سلجوقیان و از بناهای ارزشمند معماری ایران است که در شهر ابرکوه در ۱۳۰ کیلومتری یزد واقع‌شده و در سال ۱۳۱۲ به شماره ۱۹۵ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

این بنای تمام سنگی با نمای خارج و داخل به‌صورت هشت‌ضلعی روی تخت گاهی چهارگوش بنا شده است. بالای سر در ورودی بنا کتیبه‌ای کوفی با خط درشت و برجسته دیده می‌شود. ارتفاع و بلندی برج ۲۲ متر و ضخامت دیوار گنبد ۲ متر است.

بنای مذکور آرامگاه امیرعمیدالدین شمس الدوله دیلمی و مادرش بانویی از طایفه هزار اسب بوده که به دستور فرزندش فیروزان به سال ۴۴۸ هجری قمری ساخته شده است.

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