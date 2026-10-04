۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۹

استاندار آذربایجان‌غربی:

خوی به قطب گردشگری منطقه تبدیل می‌شود

خوی به قطب گردشگری منطقه تبدیل می‌شود

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به اهمیت تکمیل و افتتاح بارگاه شمس تبریزی گفت: بارگاه شمس تبریزی ظرفیت مهمی برای معرفی خوی در سطح ملی و بین‌المللی بوده و با بهره‌گیری از این ظرفیت، تلاش می‌شود این شهرستان به یکی از قطب‌های گردشگری منطقه تبدیل شود.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، رضا رحمانی ۱۱ مهرماه در جلسه هماهنگی برگزاری آیین گشایش بارگاه شمس تبریزی در خوی، اظهار کرد: بارگاه شمس تبریزی ظرفیت مهمی برای معرفی خوی در سطح ملی و بین‌المللی بوده و با بهره‌گیری از این ظرفیت، تلاش می‌شود این شهرستان به یکی از قطب‌های گردشگری منطقه تبدیل شود.

استاندار آذربایجان غربی همچنین با اشاره به برنامه‌های گردشگری آذربایجان‌غربی، خاطرنشان کرد: پس از بارگاه شمس تبریزی، تپه حسنلو نیز در برنامه‌های گردشگری قرار دارد و ظرفیت تمدنی و تاریخی این محوطه می‌تواند زمینه‌ساز رونق گردشگری استان باشد.

او بر توسعه ارتباطات گردشگری خوی با قونیه نیز تأکید کرده و افزود: هدف ما تقویت پیوندهای فرهنگی و گردشگری میان خوی و قونیه و فراهم کردن زمینه برقراری پرواز مستقیم میان این دو شهر است.

رحمانی همچنین اضافه کرد: فعال شدن فرودگاه خوی همزمان با افتتاح بارگاه شمس تبریزی می‌تواند زیرساخت‌های گردشگری و اقتصادی شهرستان را بیش از پیش تقویت کند.

او در پایان بر برنامه‌ریزی دقیق برای مراسم افتتاح بارگاه شمس تبریزی تأکید کرده و افزود: باید با همکاری همه دستگاه‌ها، مراسمی شایسته و در شأن این مجموعه برگزار شود تا این رویداد، آغازگر فصل جدیدی در توسعه فرهنگی، گردشگری و اقتصادی خوی باشد.

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کد خبر 1405071201411
سمیرا محمدی
دبیر مرضیه امیری

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