به گزارش میراث آریا، گزارش حسابرسی سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران برای سال مالی ۱۴۰۴ امروز یکشنبه ۱۲ مهرماه در جلسه شورای اسلامی شهر تهران بررسی و با حداکثر آرای موافق تصویب شد.

مهدی صداقتی، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران در جریان بررسی این گزارش با اشاره به آخرین وضعیت برخی پروژه‌های عمرانی پایتخت، اظهار کرد: تقاطع پل چپ‌گرد خیابان ستارخان به بزرگراه شهید چمران شمال، در هفته جاری به بهره‌برداری می‌رسد و امیدواریم این پروژه در بهبود وضعیت ترافیکی این محدوده مؤثر باشد.

وی افزود: عملیات اجرایی بزرگراه دوگاز نیز به پایان رسیده و فازهای اول و دوم این پروژه هفته آینده به بهره‌برداری خواهد رسید. همچنین مسیر غرب به شمال بزرگراه یادگار امام (ره) نیز تا یک ماه آینده افتتاح می‌شود.

صداقتی با اشاره به روند اجرای فاز دوم آزادراه شهید شوشتری، گفت: عملیات اجرایی این پروژه در حال انجام است و امیدواریم تا پایان سال، بخشی از مسیر آسفالت و برای بهره‌برداری آماده شود.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران درباره تکالیف تعیین شده در گزارش حسابرسی این سازمان نیز توضیح داد: ۱۵ درصد از مطالبات پیمانکاران در حساب سپرده بلوکه می‌شود و پس از پایان پروژه، برای پرداخت هزینه‌های پیمانکاران اختصاص پیدا می‌کند.

وی همچنین از کاهش بدهی‌های سازمان خبر داد و گفت: بدهی‌های سازمان مهندسی و عمران از ۸۹ میلیارد تومان به ۲۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.

صداقتی در ادامه با اشاره به موضوع پروژه معدن شن و ماسه، اظهار کرد: پیگیری‌های مربوط به این پروژه در حال انجام است و تلاش می‌کنیم تا پایان سال به نتیجه برسد.

در نهایت، گزارش حسابرسی سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران برای سال مالی ۱۴۰۴ با حداکثر آرای موافق اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.

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