به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، دومین جشنواره قهوه اهواز پس از دو شب برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، آیینی و هنری و با استقبال پرشور شهروندان، شامگاه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ در مجموعه گردشگری ریتاج به کار خود پایان داد.

دومین جشنواره قهوه اهواز در ادامه برنامه‌های فرهنگی و گردشگری استان به‌مناسبت هفته ملی گردشگری و با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی مرتبط با قهوه و ایجاد فضایی برای مشارکت و حضور خانواده‌ها و شهروندان اهوازی، طی دو شب در مجموعه گردشگری ریتاج برگزار شد.

این جشنواره باحضور جمعی از مسئولان استانی و محلی از جمله محمد جوروند مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان، تبار قریب معاون گردشگری، علی بویری فرماندار اهواز و ناصر چنانی معاون هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان همراه بود.

در طول برگزاری جشنواره، برنامه‌های متنوعی با محوریت فرهنگ، هنر و آیین‌های بومی خوزستان اجرا شد که از جمله آن‌ها می‌توان به اجرای موسیقی پاپ و محلی، اجرای گروه فرهنگی ـ آیینی «هیجار بختیاری»، اجرای گروه فرهنگی ـ آیینی عربی «میسان»، اجرای موسیقی علوانیه، برپایی غرفه‌های صنایع‌دستی و خوراک با محوریت قهوه، کارگاه زنده نقاشی با قهوه با اجرای مینا سواعدی و احمد سعدونی، پخش فیلم از جاذبه‌های گردشگری استان، برپایی مُضیف عربی، و برگزاری مسابقه اشاره کرد.

اجرای گروه‌های فرهنگی و آیینی با بازتاب جلوه‌هایی از تنوع فرهنگی خوزستان، در کنار برنامه‌های موسیقی و سرگرمی، فضای متفاوتی را برای حاضران در جشنواره رقم زد و با استقبال گرم شهروندان اهوازی مواجه شد.

یکی از بخش‌های ویژه این رویداد، مسابقه عکس و فیلم با عنوان «قهوه؛ آیین، فرهنگ و خاطره‌ها» بود که با هدف توجه به جایگاه قهوه در فرهنگ، آیین‌ها، خاطرات و سبک زندگی مردم برگزار شد و زمینه‌ای برای مشارکت علاقه‌مندان در ثبت و روایت تصویری این بخش از فرهنگ اجتماعی خوزستان فراهم کرد.

در آیین پایانی دومین جشنواره قهوه اهواز نیز از جمعی از فعالان حوزه گردشگری و همچنین برگزیدگان مسابقه عکس و فیلم «قهوه؛ آیین، فرهنگ و خاطره‌ها» با اهدای لوح تقدیر و جوایز تجلیل به عمل آمد.

برگزاری این جشنواره در مجموعه گردشگری ریتاج اهواز، علاوه بر ایجاد فضایی شاد و خانوادگی برای شهروندان، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری مرتبط با خوراک و آیین‌های اجتماعی خوزستان فراهم کرد.

در حاشیه برپایی این جشنواره، تبار قریب معاون گردشگری مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان اظهار کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری، اقوام و جاذبه‌های طبیعی، برنامه‌های گسترده‌ای را در ماه مهر و تداوم آن تا پایان سال جاری در همه شهرستان‌ها اجرا خواهد کرد.

او ادامه داد: در راستای بزرگداشت هفته گردشگری، استان خوزستان با برگزاری بیش از ۱۰۰ رویداد متنوع در سراسر شهرستان‌ها، گامی بلند در زمینه معرفی ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و اقوام این استان برداشته است که در این راستا، برنامه‌های متنوعی از جمله جشنواره‌های موضوعی در نقاط مختلف استان در حال برگزاری است که هدف اصلی آن‌ها نمایش ظرفیت‌های پنهان و معرفی خوزستان به عنوان یک مقصد گردشگری پیشرو است.

معاون گردشگری مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان تصریح کرد: برنامه‌های اجرایی در ماه مهر شامل رویدادهای متنوعی از جمله جشنواره قهوه اهواز و جشنواره انار در روستای منگره اندیمشک است. همچنین قرار است به‌زودی جشنواره انار در دزپارت و جشنواره برنج در مناطق شمالی ایذه و باغملک برگزار شود تا ظرفیت‌های تولیدی و گردشگری این مناطق به نمایش درآید.

او افزود: علاوه بر این، برگزاری جشنواره گردشگری ورزشی آبی در کنار رودخانه کارون، پیام مهمی مبنی بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های عظیم گردشگری آبی این رودخانه و همکاری بخش‌های متولی در این حوزه را منتقل می‌کند.

قریب بیان کرد: برنامه‌ریزی‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی و گردشگری استان به گونه‌ای است که این فعالیت‌ها فقط به ماه مهر محدود نخواهد بود و با هدف بهره‌گیری از فصل گردشگری، اجرای برنامه‌ها تا پایان اسفندماه تداوم خواهد داشت.

او خاطرنشان کرد: با هدف ایجاد یک خوزستان پویا و شاداب، از همه شهروندان و علاقه‌مندان دعوت می‌کنیم تا با حضور در این رویدادها، در روند معرفی جاذبه‌ها و اقوام خوزستان مشارکت فعال داشته باشند.

دومین جشنواره قهوه اهواز با پایان دو شب برنامه فرهنگی، هنری و آیینی و استقبال گسترده شهروندان، به کار خود پایان داد؛ رویدادی که بار دیگر ظرفیت «گردشگری خوراک» و پیوند آن با فرهنگ، هنر و آیین‌های بومی را به‌عنوان یکی از زمینه‌های قابل توجه در توسعه رویدادهای گردشگری خوزستان مورد توجه قرار داد.

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