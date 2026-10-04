سفر از سفره تا تاریخ روستاهای البرز

حسین رحیمی، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا، اظهار کرد: دومین تور اتوبوس گردشگری خوراک و نوشیدنی استان روز شنبه، ۱۱ مهرماه با حضور ۴۰ نفر از علاقه‌مندان به گردشگری برگزار شد و شرکت‌کنندگان از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ در یک مسیر گردشگری فرهنگی، تاریخی و خوراکی قرار گرفتند.

دبیر کمیته گردشگری خوراک و نوشیدنی‌های سنتی البرز، افزود: هدف از طراحی این برنامه آن بود که شرکت‌کنندگان در کنار بازدید از جاذبه‌های گردشگری، با بخشی از فرهنگ غذایی و ظرفیت‌های بومی استان نیز آشنا شوند؛ چراکه خوراک بخشی از هویت فرهنگی هر منطقه محسوب می‌شود و می‌تواند به یکی از عناصر اصلی تجربه گردشگر تبدیل شود.

رحیمی بیان کرد: نخستین مقصد این برنامه اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بود که در این بخش، توسط کارشناس این اداره‌کل درباره ظرفیت‌های گردشگری روستاها و قابلیت‌های این مناطق برای جذب گردشگر مطالبی ارائه شد.

او بیان کرد: توجه به روستاها در برنامه‌های گردشگری اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا بسیاری از عناصر هویت فرهنگی، شیوه‌های سنتی پخت غذا، نان‌های محلی، آیین‌ها، معماری بومی و سبک زندگی اصیل همچنان در روستاها قابل مشاهده است و می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، این ظرفیت‌ها را به یک تجربه واقعی و ماندگار برای گردشگران تبدیل کرد.

دبیر کمیته گردشگری خوراک و نوشیدنی‌های سنتی البرز گفت: مقصد دوم این اتوبوس گردشگری، یکی از تأسیسات گردشگری استان بود که شرکت‌کنندگان ضمن حضور در این مجموعه، صبحانه شامل املت را تجربه کردند و با فضای آن آشنا شدند.

این مسئول توضیح داد: یکی از نکات قابل توجه در این مجموعه، استفاده از عناصر و دکورهای ایرانی با الهام از شاهنامه بود که نشان می‌دهد حتی فضای یک مجموعه پذیرایی نیز می‌تواند به بستری برای معرفی فرهنگ و هویت ایرانی تبدیل شود.

رحیمی با بیان اینکه در گردشگری خوراک، محیط، داستان و نحوه ارائه غذا نیز به اندازه خود خوراک اهمیت دارد، اظهار کرد: وقتی گردشگر در فضایی با نشانه‌های فرهنگی و تاریخی قرار می‌گیرد و همزمان یک غذای بومی یا سنتی را تجربه می‌کند، در واقع مجموعه‌ای از حواس و خاطرات او درگیر می‌شود و همین موضوع می‌تواند تجربه گردشگری را ماندگارتر کند.

او گفت: پس از آن، شرکت‌کنندگان راهی روستای لیلیستان شدند؛ مقصدی که امکان آشنایی نزدیک‌تر با تاریخ، بافت و جاذبه‌های روستایی و همچنین خوراک‌های سنتی منطقه را فراهم کرد.

دبیر کمیته گردشگری خوراک و نوشیدنی‌های سنتی البرز گفت: در این بازدید، شرکت‌کنندگان با پیشینه و تاریخ روستا و برخی جاذبه‌های آن از جمله امامزاده، درخت قدیمی و گذر قدیمی و پلکانی روستا آشنا شدند و از نزدیک با بخشی از بافت و هویت تاریخی این منطقه مواجه شدند.

او تصریح کرد: یکی از بخش‌های مهم این بازدید، آشنایی با خوراک‌های سنتی بود که در آن شرکت‌کنندگان با شیوه تهیه غذاها و نان‌های محلی آشنا شدند و آش زرشک، نان توتک و حلیم بادمجان را مشاهده، تجربه و نوش جان کردند.

رحیمی خاطرنشان کرد: در چنین برنامه‌هایی، معرفی یک غذای سنتی به معرفی مواد اولیه و شیوه پخت محدود نمی‌شود، بلکه پشت هر خوراک، بخشی از تاریخ، اقلیم، معیشت و سبک زندگی مردم منطقه قرار دارد و معرفی همین داستان‌ها می‌تواند به غنی‌تر شدن تجربه گردشگر کمک کند.

این مسئول با اشاره به ظرفیت‌های گسترده البرز در حوزه گردشگری خوراک گفت: البرز به دلیل تنوع فرهنگی و جغرافیایی خود، ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه خوراک‌های سنتی و محلی دارد و اگر این ظرفیت‌ها به شکل حرفه‌ای شناسایی، مستندسازی و در قالب بسته‌های گردشگری ارائه شوند، می‌توانند در رونق گردشگری روستایی و اقتصاد جوامع محلی نیز مؤثر باشند.

او ابراز کرد: یکی از اهداف ما در طراحی اتوبوس گردشگری خوراک و نوشیدنی این است که مردم و گردشگران را از یک بازدید صرف عبور دهیم و آنها را با یک تجربه گردشگری روبه‌رو کنیم؛ تجربه‌ای که در آن دیدن، شنیدن، چشیدن و آشنایی با فرهنگ و تاریخ یک منطقه همزمان اتفاق می‌افتد.

این مسئول تصریح کرد: گردشگری خوراک می‌تواند حلقه اتصال میان بخش‌های مختلف گردشگری باشد؛ از رستوران و تأسیسات گردشگری گرفته تا روستا، میراث فرهنگی، صنایع دستی، کشاورزی و تولیدکنندگان محلی. به همین دلیل توسعه این نوع گردشگری نیازمند همکاری و مشارکت مجموعه‌های مختلف است.

دبیر کمیته گردشگری خوراک و نوشیدنی‌های سنتی البرز گفت: معرفی خوراک‌های بومی زمانی می‌تواند به یک ظرفیت پایدار گردشگری تبدیل شود که مردم محلی نیز در آن نقش داشته باشند و منافع حاصل از حضور گردشگران به جامعه میزبان برسد. در این صورت، گردشگری می‌تواند علاوه بر معرفی فرهنگ غذایی مناطق، به حفظ دستورهای غذایی سنتی و انتقال آنها به نسل‌های آینده نیز کمک کند.

او بیان کرد: برگزاری دومین تور اتوبوس گردشگری خوراک و نوشیدنی استان نشان داد که می‌توان یک برنامه یک‌روزه را به گونه‌ای طراحی کرد که در آن چند مؤلفه مهم گردشگری از جمله آموزش، بازدید، تاریخ، فرهنگ، معماری، خوراک و تعامل با جامعه محلی در کنار یکدیگر قرار گیرند.

رحیمی در پایان اظهار کرد: این برنامه پس از بازدید و تجربه ظرفیت‌های روستای لیلیستان به پایان رسید و شرکت‌کنندگان پس از یک روز آشنایی با بخشی از ظرفیت‌های گردشگری و خوراکی استان به کرج بازگشتند. امیدواریم تداوم چنین برنامه‌هایی بتواند به معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده البرز و شکل‌گیری مسیرهای جدید گردشگری در استان کمک کند.

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