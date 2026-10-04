به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، نخستین نشست کارگروه استانی «تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی» در راستای اجرای جزء یک بند «الف» ماده ۸۳ قانون برنامه پنجم پیشرفت، ۱۱ مهرماه با حضور مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی از جمله استانداری، فرمانداری، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی برگزار شد.

این نشست که با هدف هم‌افزایی بین‌بخشی تشکیل شده، آغازی بر یک تحول ساختاری در بدنه صنایع‌دستی استان و تلاشی برای انسجام‌بخشی به ظرفیت‌های هنری منطقه محسوب می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی، در این جلسه با تأکید بر ضرورت ایجاد تشکل‌های منسجم حرفه‌ای، اظهار کرد: تشکیل این کارگروه، گامی استراتژیک برای عبور از فعالیت‌های پراکنده و حرکت به سوی انسجام صنفی است، هدف ما از این هم‌افزایی، تنها تشکیل یک تشکل نیست، بلکه ایجاد سازوکاری شفاف برای حمایت‌های صنفی، دفاع از حقوق قانونی هنرمندان و صنعتگران و در نهایت تسهیل فرآیند زنجیره ارزش از تولید تا صادرات صنایع‌دستی استان است.

مرتضی صفری افزود: صنایع‌دستی آذربایجان غربی از ظرفیت‌های بسیار بالایی برخوردار است که اگر در قالب تشکل‌های قدرتمند ساماندهی نشود، بخشی از فرصت‌های بازاریابی و تولید ملی هدر خواهد رفت، ما با این اقدام در پی ایجاد الگویی برای همگرایی دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی هستیم تا با رفع موانع اداری و تقویت اتحادیه‌ها، شاهد جهشی در کیفیت، فروش و صادرات محصولات بومی استان باشیم و بتوانیم نقش مؤثری در تحقق شعار حمایت از تولید ملی ایفا کنیم.

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