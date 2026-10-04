به گزارش خبرنگار میراث آریا، صبح امروز ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ آیین گرامیداشت هفته گردشگری و تجلیل از فعالان، سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران این حوزه با حضور استاندار اردبیل در نگارخانه خطایی مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل در این آیین گفت: در پاسداشت هفته گردشگری و با توجه به تلاشی که فعالان این حوزه در طول سال داشتند آیین تجلیل با حضور استاندار اردبیل برگزار شد.

جلیل جباری با اشاره به اقدامات اداره کل میراث‌فرهنگی در حوزه گردشگری طی یک سال گذشته، افزود: سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری استان اردبیل با استقبال ویژه‌ای روبرو شده است و در حال حاضر شاهد اجرای ۹۲ پروژه در سطح استان هستیم و این درحالی است که از ابتدای سال بیش از ۷۰ موافقت اصولی نیز صادر شده است.

او تاکید کرد: در نتیجه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده از دهه فجر سال گذشته بیش از ۲۷ پروژه با ارزش ۲.۶ همت به بهره‌برداری رسیده است که این پروژه‌ها می‌توانند به عنوان محرک اقتصادی استان و توسعه صنعت گردشگری تاثیرگذار باشند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل با اشاره به اجرای رویدادهای مختلف در سطح استان، ادامه داد: برگزاری رویدادها یکی اقدامات مهم در راستای معرفی ظرفیت‌های موجود در سطح استان است که به صورت مستمر رویدادهای مختلفی برنامه‌ریزی شده و برگزار می‌شود.

جباری تصریح کرد: در این مراسم و با قول مساعد استاندار اردبیل مقرر شد تسهیلات حمایتی از محل منابع سفر ریاست جمهوری به حوزه گردشگری در اسرع وقت پرداخت شود و همچنین از محل منابع مربوط به تفاهمنامه‌های همایش روش‌های نوین تامین مالی نیز بخشی از منابع به حوزه گردشگری اختصاص پیدا می‌کند.

در این آیین توسط استاندار اردبیل از میراث‌بانان کوچک و همیاران گردشگری، بهره‌برداران برتر، سرمایه‌گذاران فعال و فعالان حوزه‌های مختلف مانند راهنمایان گردشگری و مدیران دفاتر خدمات مسافرتی تجلیل به عمل آمد.

انتهای پیام/