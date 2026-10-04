وزش باد خیلی شدید در تهران از بعداز ظهر امروز

به گزارش میراث آریا، بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش وزش باد و افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

امروز یکشنبه ۱۲ مهرماه در مناطق مرکزی، نیمه جنوبی و غربی و ارتفاعات در بعضی ساعات وزش باد شدید تا خیلی شدید رخ می‌دهد و در برخی مناطق به‌ویژه مناطق جنوبی گاهی با گرد و خاک مورد انتظار است.

همچنین تا اواخر وقت امروز یکشنبه ۱۲ مهرماه در سطح استان به‌ویژه مناطق شمالی و غربی در بعضی ساعات بارش باران گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید، در مناطق مستعد با احتمال بارش تگرگ و در ارتفاعات بالادست مه‌آلود پیش‌بینی می‌شود.

آسمان تهران فردا ۱۳ مهرماه صاف تا کمی ابری و وزش باد در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش ابر و باد با حداقل دمای ۱۹ و حداکثر دمای ۲۸ درجه سانتیگراد و طی سه‌شنبه ۱۴ مهرماه کمی ابری تا قسمتی ابری و وزش باد، در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و باد گاهی بارش پراکنده با حداقل دمای ۲۱ و حداکثر دمای ۳۰ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

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