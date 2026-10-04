واکنش چمران به اعلام زمان انتخابات شوراها و پرداخت ۴ میلیونی شهرداری به متولدین ۱۴۰۵

به گزارش میراث آریا، مهدی چمران در حاشیه جلسه امروز یکشنبه ۱۲ مهرماه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به دستور جلسه شورا اظهار کرد: امروز چهار صد وپنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران برگزار می‌شود. در ابتدا دو نفر برای بخش مهندسی شهرداری و دو نفر نیز به عنوان قائم‌مقام ذی‌حساب معرفی شده‌اند که درباره آن‌ها در صحن رأی‌گیری می‌شود.

چمران افزود: پس از آن، نامگذاری معابر به نام چهار شهید را خواهیم داشت و سپس گزارش حسابرسی شرکت‌های مختلف شهرداری تهران بررسی خواهد شد.

وی در مورد اجرای طرح تورم صفر در تهران یادآور شد: در راستای جلوگیری از تورم مباحثی صورت گرفته بود و در مواردی که نیاز به مجوز شورا و به کارگیری امکانات باشد، مجوزها از شورا اخذ می‌شود اما قیمت کمتر در شرکت شهروند و میادین همواره اعمال می‌شده به طوری که در میادین تره‌بار قیمت ۳۰ درصد کمتر از بازار است. در این ۶ ماه از بانک مرکزی نیز برای خریدهای خارجی جهت تخصیص ارز ثابت کمک گرفته شده و خرید انبوه داخلی و پیش‌خرید آن تا حد زیادی انجام شده است.

رئیس شورای شهر تهران افزود: دولت بودجه‌ای برای کمک ندارد و این موضوع نیازی به بودجه ندارد و شهرداری بر خرید و توزیع آن مدیریت می‌کند.

چمران درباره برنامه شهرداری برای حمایت از فرزندآوری و پرداخت ۴ میلیون تومان به متولدین سال ۱۴۰۵ نیز گفت: این موضوع باید بررسی شود تا ببینیم این هزینه از چه منبعی پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه تامین ارزاق برای مدت ۶ ماه اقدامی زمان‌بر و نیازمند مدیریت است، گفت: امیدواریم این مدیریت قیمت در تثبیت اثرگذار باشد. این طرح برای شهروندان تهرانی است و با کارت ملی انجام می‌شود. کسانی که ساکن تهران هستند آدرس خود را اعلام خواهند کرد و خرید را انجام خواهند داد. افراد از طریق سامانه شهرزاد و حضور در فروشگاه‌های شهروند و میادین خرید خواهند کرد.

رئیس شورای شهر تهران در مورد اعلام زمان انتخابات شوراها، تصریح کرد: نمی‌دانیم چه نفعی از اعلام کردن‌ها می‌برند. مگر آن‌ها مسئولند که اعلام می‌کنند؟ دوستان عزیز تاریخ‌های مختلف اعلام می‌کنند. تقاضای بنده این است تا زمان اعلام شعام در مورد آن اظهار نظر نکنند. صلاح کشور بایستی تعیین شود و بر اساس آن فعالیت کرد. ما اصراری نداریم و آماده هستیم اما شوراها کار خود را انجام می‌دهند. روی هوا نگه داشتن و اعلام این مسائل مطلوب نیست.

وی گفت: ما می‌خواستیم بساط خود را جمع کنیم و برویم. بنده آماده بودم. آنچه شعام گفته که انتخابات دو ماه پس از پایان رسمی جنگ برگزار می‌شود، برای این است که اقدامات اثبات شود. زمانی که خواستیم در انتخابات شرکت کنیم در مورد گروه‌ها و لیست‌ها صحبت می‌کنیم.

چمران در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در مورد افزایش نرخ تاکسی توسط برخی رانندگان، خاطرنشان کرد: سازمان تاکسیرانی باید رسیدگی‌کند. باید نظارت‌های کافی صورت بگیرد. نرخ تاکسی افزایش نیافته و بر اساس نرخ مصوب شورا این نرخ هر سال یکبار افزایش می‌یابد. شهرداری و شورا هیچ‌گونه افزایش نرخ را پیشنهاد ندادند بلکه بر تثبیت قیمت‌ها اصرار دارند.

رئیس شورای شهر در رابطه با شخصی‌سازی کارت بلیت و استفاده از کارت ملی به عنوان کارت بلیت، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران گفت: اگر کارت بلیت‌ها شخصی‌سازی شود اتفاق خوبی است. این موضوع از قبل مطرح شده و اگر افراد با کارت ملی تمام کارهای خود را انجام دهند و مجبور نباشند کارت‌های متعددی داشته باشند، اتفاق مثبتی است.

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