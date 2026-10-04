مسعود امامی یگانه صبح امروز یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ در حاشیه آیین تجلیل از فعالان حوزه گردشگری اردبیل همزمان با هفته گردشگری در گفت و گو با خبرنگار میراث آریا، گفت: در حال حاضر ۹۲ طرح گردشگری در سطح استان در دست اجرا است که با بهره‌برداری از آنها علاوه بر ایجاد ۳هزار و ۱۰۰ فرصت شغلی جدید، ظرفیت اقامتگاه‌های گردشگری استان نیز حدود ۴هزار و ۵۰۰ تخت افزایش خواهد یافت.

استاندار اردبیل با قدردانی از سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی گردشگری افزود: بخش قابل توجهی از طرح‌های در حال اجرا با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دنبال می‌شود و حمایت از سرمایه‌گذاران و رفع موانع پیش روی آن‌ها از سیاست‌های استان است.

او تامین منابع مالی را یکی از دغدغه‌های فعالان گردشگری عنوان کرد و ادامه داد: بخشی از منابع حاصل از اعتبارات سفر رئیس‌جمهور و همچنین تفاهم‌نامه‌های اخیر منعقدشده با مدیران عامل بانک‌های کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی، برای حمایت از واحدها و طرح‌های گردشگری استان اختصاص خواهد یافت.

امامی یگانه تصریح کرد: در حال حاضر تعدادی طرح بزرگ گردشگری از جمله ۳ مجموعه هتل ۵ ستاره، دهکده سلامت و سایر مجتمع‌های گردشگری در استان در حال اجراست و عملیات اجرایی تعدادی دیگر از طرح‌ها نیز به‌زودی آغاز خواهد شد.

استاندار اردبیل توسعه زیرساخت‌ها را از سیاست‌های اصلی دولت در حوزه گردشگری دانست و افزود: توسعه شبکه ریلی، بزرگراه‌ها و زیرساخت‌های هوایی استان از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه رونق بیشتر گردشگری و تسهیل دسترسی گردشگران به اردبیل را فراهم کند.

او بر ضرورت تداوم حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: ظرفیت‌های گردشگری استان باید با برنامه‌ریزی مناسب و فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز به فرصت‌های اقتصادی و اشتغال پایدار تبدیل شود.

امامی یگانه با قدردانی از تلاش‌های فعالان حوزه گردشگری استان اظهار کرد: سرمایه‌گذاران، فعالان، مجموعه‌های اقامتی و سایر دست‌اندرکاران این بخش نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌ها و توسعه اقتصادی استان اردبیل برعهده دارند.

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