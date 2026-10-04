۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۴

استاندار اردبیل:

رفع موانع سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری اردبیل از سیاست‌های اصلی استان است/ اجرای ۹۲ طرح گردشگری با سرمایه‌گذاری ۵۵هزار میلیارد تومان

رفع موانع سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری اردبیل از سیاست‌های اصلی استان است/ اجرای ۹۲ طرح گردشگری با سرمایه‌گذاری ۵۵هزار میلیارد تومان

استاندار اردبیل گفت: ۹۲ طرح گردشگری با سرمایه‌گذاری بیش از ۵۵هزار میلیارد تومان در استان در حال اجراست و رفع موانع سرمایه‌گذاری از اصلی‌ترین سیاست‌های استان است.

مسعود امامی یگانه صبح امروز یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ در حاشیه آیین تجلیل از فعالان حوزه گردشگری اردبیل همزمان با هفته گردشگری در گفت و گو با خبرنگار میراث آریا، گفت: در حال حاضر ۹۲ طرح گردشگری در سطح استان در دست اجرا است که با بهره‌برداری از آنها علاوه بر ایجاد ۳هزار و ۱۰۰ فرصت شغلی جدید، ظرفیت اقامتگاه‌های گردشگری استان نیز حدود ۴هزار و ۵۰۰ تخت افزایش خواهد یافت.

استاندار اردبیل با قدردانی از سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی گردشگری افزود: بخش قابل توجهی از طرح‌های در حال اجرا با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دنبال می‌شود و حمایت از سرمایه‌گذاران و رفع موانع پیش روی آن‌ها از سیاست‌های استان است.

او تامین منابع مالی را یکی از دغدغه‌های فعالان گردشگری عنوان کرد و ادامه داد: بخشی از منابع حاصل از اعتبارات سفر رئیس‌جمهور و همچنین تفاهم‌نامه‌های اخیر منعقدشده با مدیران عامل بانک‌های کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی، برای حمایت از واحدها و طرح‌های گردشگری استان اختصاص خواهد یافت.

امامی یگانه تصریح کرد: در حال حاضر تعدادی طرح بزرگ گردشگری از جمله ۳ مجموعه هتل ۵ ستاره، دهکده سلامت و سایر مجتمع‌های گردشگری در استان در حال اجراست و عملیات اجرایی تعدادی دیگر از طرح‌ها نیز به‌زودی آغاز خواهد شد.

استاندار اردبیل توسعه زیرساخت‌ها را از سیاست‌های اصلی دولت در حوزه گردشگری دانست و افزود: توسعه شبکه ریلی، بزرگراه‌ها و زیرساخت‌های هوایی استان از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه رونق بیشتر گردشگری و تسهیل دسترسی گردشگران به اردبیل را فراهم کند.

او بر ضرورت تداوم حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: ظرفیت‌های گردشگری استان باید با برنامه‌ریزی مناسب و فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز به فرصت‌های اقتصادی و اشتغال پایدار تبدیل شود.

امامی یگانه با قدردانی از تلاش‌های فعالان حوزه گردشگری استان اظهار کرد: سرمایه‌گذاران، فعالان، مجموعه‌های اقامتی و سایر دست‌اندرکاران این بخش نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌ها و توسعه اقتصادی استان اردبیل برعهده دارند.

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کد خبر 1405071201425
توحید سیف
دبیر محمد آوخ

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