۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۲

به همت اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی؛

پوستر آیین گشایش بارگاه شمس تبریزی در ایستگاه‌های منتخب مترو تهران نصب شد/ از حافظه فرهنگی ایران تا فضای عمومی شهر

پوستر آیین گشایش بارگاه شمس تبریزی در ایستگاه‌های منتخب مترو تهران نصب شد/ از حافظه فرهنگی ایران تا فضای عمومی شهر

هم‌زمان با نزدیک‌شدن به آیین گشایش بارگاه شمس تبریزی در خوی، پوستر اطلاع‌رسانی این رویداد فرهنگی به همت معاونت فرهنگی اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با همکاری معاونت فرهنگی مترو تهران، در ایستگاه‌های منتخب مترو پایتخت نصب شد تا یکی از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی پیش‌روی کشور در حوزه شمس و مولانا، در گستره عمومی شهر تهران اطلاع‌رسانی شود.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در آستانه برگزاری آیین گشایش بارگاه شمس تبریزی در خوی، پوستر اطلاع‌رسانی این آیین به همت معاونت فرهنگی اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با همکاری معاونت فرهنگی مترو تهران، در شماری از ایستگاه‌های منتخب مترو تهران نصب شد.

پوستر آیین گشایش بارگاه شمس تبریزی در ایستگاه‌های منتخب مترو تهران نصب شد/ از حافظه فرهنگی ایران تا فضای عمومی شهر

این اقدام با هدف گسترش دامنه اطلاع‌رسانی عمومی درباره آیین گشایش بارگاه شمس تبریزی و قرار دادن این رویداد فرهنگی در معرض دید شهروندان و استفاده‌کنندگان از شبکه حمل‌ونقل عمومی پایتخت انجام شده است.

پوستر آیین گشایش بارگاه شمس تبریزی در ایستگاه‌های منتخب مترو تهران نصب شد/ از حافظه فرهنگی ایران تا فضای عمومی شهر

آیین گشایش بارگاه شمس تبریزی قرار است ۱۵ مهرماه در خوی برگزار شود، رویدادی که در کانون توجه برنامه‌های مرتبط با بازشناسی جایگاه شمس تبریزی و تقویت پیوند میان میراث‌فرهنگی، ادبیات، عرفان و گردشگری فرهنگی قرار گرفته است.

پوستر آیین گشایش بارگاه شمس تبریزی در ایستگاه‌های منتخب مترو تهران نصب شد/ از حافظه فرهنگی ایران تا فضای عمومی شهر

مترو تهران به دلیل گستردگی شبکه، تنوع مخاطبان و حضور روزانه شمار قابل‌توجهی از شهروندان، یکی از ظرفیت‌های مهم برای اطلاع‌رسانی فرهنگی و اجتماعی در مقیاس شهری به شمار می‌رود.

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کد خبر 1405071201429
مهدی نورعلی
دبیر مهدی نورعلی

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