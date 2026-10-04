به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در آستانه برگزاری آیین گشایش بارگاه شمس تبریزی در خوی، پوستر اطلاع‌رسانی این آیین به همت معاونت فرهنگی اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با همکاری معاونت فرهنگی مترو تهران، در شماری از ایستگاه‌های منتخب مترو تهران نصب شد.

این اقدام با هدف گسترش دامنه اطلاع‌رسانی عمومی درباره آیین گشایش بارگاه شمس تبریزی و قرار دادن این رویداد فرهنگی در معرض دید شهروندان و استفاده‌کنندگان از شبکه حمل‌ونقل عمومی پایتخت انجام شده است.

آیین گشایش بارگاه شمس تبریزی قرار است ۱۵ مهرماه در خوی برگزار شود، رویدادی که در کانون توجه برنامه‌های مرتبط با بازشناسی جایگاه شمس تبریزی و تقویت پیوند میان میراث‌فرهنگی، ادبیات، عرفان و گردشگری فرهنگی قرار گرفته است.

مترو تهران به دلیل گستردگی شبکه، تنوع مخاطبان و حضور روزانه شمار قابل‌توجهی از شهروندان، یکی از ظرفیت‌های مهم برای اطلاع‌رسانی فرهنگی و اجتماعی در مقیاس شهری به شمار می‌رود.

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