به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدهادی طهرانی مقدم روز یکشنبه ۱۲مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: خانه تاریخی زعیم ابویی زاهدان که با پیشنهاد اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان در فهرست بناهای قابل واگذاری صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی کشور قرار گرفته بود، پس از طی مراحل قانونی، تعیین سرمایه‌گذار و اجرای عملیات مرمت و احیا، به‌صورت رسمی افتتاح شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‎دستی سیستان و بلوچستان افزود: این بنای تاریخی با هدف احیا و بهره‌برداری مجدد از ظرفیت‌های ارزشمند معماری و فرهنگی زاهدان، توسط بخش خصوصی مرمت و آماده بهره‌برداری شده است.

وی افزود: خانه زعیم ابویی در زمینی به مساحت ۷۸۳ مترمربع و با زیربنای ۴۸۳ مترمربع، با سرمایه‌گذاری ۲۵۰ میلیارد ریال بخش خصوصی به بهره‌برداری رسیده و زمینه اشتغال مستقیم برای ۴۰ نفر را فراهم کرده است.

به گفته طهرانی مقدم افتتاح این بنای تاریخی که در قالب نهضت احیای بناهای تاریخی سیستان و بلوچستان صورت گرفت، گامی ارزشمند در راستای حفاظت و احیای بناهای ارزشمند تاریخی، تقویت زیرساخت‌های گردشگری و افزایش مشارکت بخش خصوصی در صیانت و بهره‌برداری از ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی سیستان و بلوچستان به شمار می‌رود.

او ادامه داد: همزمان با افتتاح رسمی این بنای تاریخی، جشنواره غذا و خوراک اقوام و ملل و نمایشگاه صنایع‌دستی نیز در این مکان برگزار شد.

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