بازی «رمز و راه ارگ» با تاکید بر گردشگری در بافت تاریخی مشهد اجرا شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرید جواهرزاده امروز یکشنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۵ بیان کرد: برای شرکت در این بازی، بیشتر از هر چیز شرکت کننده باید علاقه‌مند به پیاده‌روی و کشف کردن جزئیات باشد، بعد از آن هم، کمی جهت‌یابی، تیزبینی، کار گروهی و البته مهارت حل مسئله را بلد باشد.

رئیس مرکز نواوری و خانه خلاق میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: خیلی از ما داستان‌های خیابان ارگ و زمانه پر رونق آن را از پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هایمان شنیده‌ایم، یا در چند سال اخیر به همت افراد مختلف و سمن ها و دوستداران میراث فرهنگی و کسب‌و کارهایی که عاشقانه سعی در شناساندن بافت آن کرده‌اند، گوشه و کنارش را دیده‌ایم، در بازیِ شهری شرکت کنندگان از نقش شنونده و بیننده خارج می‌شوند. در تعامل عمیق‌تری با بافت و بدنه شهری قرارگرفته و در نهایت برشی از تاریخ آن را برای ساعاتی، زندگی می‌کنند.

او تصریح کرد: شرکت کنندگان در قالب گروه‌های۴ تا ۶ نفره با فاصله زمانی مشخص و با مسیرهای متفاوت در رویداد شرکت کرده و هر تیم چند ساعت را در فضا و بافت تاریخی سپری کردند.

جواهرزاده شکل بازی گفت: بازی شامل دو فاکتور نقشه‌خوانی و پیدا کردن آدرس‌ها و حل کردن رمزها و معماهاست، حل آخرین رمز قبل از زمان تعیین شده نشان دهنده موفقیت در بازی خواهد بود.

او یادآور شد: در این رویداد رقابتی در بین گروه‌ها وجود ندارد و هر گروه صرفا توان فکری و همکاری خود را محک می زند.

جواهرزاده گفت: اسناد بازی روز قبل رویداد برای مطالعه بیشتردر اختیار شرکت‌کنندگان قرار گرفت و در فاصله یک هفته‌ای قبل بازی یک پیش رویداد برای ثبت نام کنندگان برگزار شد تا اطلاعات کامل‌تری درباره شیوه بازی را دریافت کنند.

رئیس مرکز نواوری و خانه خلاق میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی تصریح کرد: بازی ارگ با همکاری استارت‌آپ بازی‌پدیا طراحی و اجرا شد و در این نسخه، توجه به شعار امسال سازمان جهانی گردشگری ، استفاده از هوش مصنوعی و باز طراحی گردشگری هم متمرکز بود و در نهایت شرکت کنندگان به گونه ای نوآورانه تجربه زیسته جدیدی را به اتفاق رقم زدند.

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