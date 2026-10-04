به گزارش خبرنگار میراث آریا، ساناز رمجی، روز یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ در این مراسم گفت: توسعه زیرساخت‌های گردشگری در مناطق دارای ظرفیت طبیعی و گردشگری استان، نقش مهمی در افزایش ماندگاری مسافران، ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق فعالیت‌های اقتصادی دارد.

سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: سفره‌خانه سنتی زهرا آقایی در منطقه گنو در زمینی به مساحت یک‌هزار مترمربع و با زیربنای ۳۲۹ مترمربع احداث می‌شود و برای اجرای این طرح ۳۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است.

او اظهار کرد: با بهره‌برداری از این مجموعه، زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۲ نفر فراهم خواهد شد و این طرح می‌تواند به توسعه خدمات گردشگری و پذیرایی در منطقه گنو و پاسخگویی به نیاز گردشگران و بازدیدکنندگان کمک کند.

سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان بیان کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و هدایت سرمایه‌ها به سمت مناطق مستعد، از اولویت‌های اداره‌کل است و تلاش می‌کنیم با تسهیل روند اجرای طرح‌ها، زمینه افزایش ظرفیت‌های گردشگری استان فراهم شود.

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