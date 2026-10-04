به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در جلسه مشترک محمدرضا اکبری، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان و مجید فرجی، شهردار ملایر که یکشنبه ۱۲ مهر انجام شد، ظرفیت‌های راهبردی و مزیت‌های رقابتی ملایر در حوزه‌های گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی مورد بررسی قرار گرفت و دو طرف بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای رونق اقتصاد گردشگری، جذب سرمایه‌گذار و ارتقای جایگاه ملی و بین‌المللی این شهرستان تاکید کردند.

در این جلسه، ظرفیت‌های جهانی ملایر به‌ویژه جایگاه این شهرستان به عنوان شهر جهانی مبل و منبت و نقش آن در توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و جذب گردشگر مورد بحث قرار گرفت، همچنین ظرفیت‌ ارزشمند مرواربافی به عنوان یکی از هنرهای شاخص و هویت‌ساز منطقه در کنار سایر توانمندی‌های صنایع‌دستی ملایر بررسی شد.

در این نشست مطرح شد، ملایر به واسطه برخورداری از برند جهانی مبل و منبت و روستای ملی مرواربافی، از مهم‌ترین قطب‌های صنایع‌دستی کشور به شمار می‌رود و ظرفیت بالایی برای پیوند صنایع‌دستی با گردشگری دارد.

بررسی راهکارهای تقویت ظرفیت‌های گردشگری و سرمایه‌گذاری از دیگر محورهای نشست بود، در همین راستا، تدوین و تکمیل پکیج گردشگری ملایر با محوریت معرفی جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و صنایع‌دستی شهرستان مورد تاکید قرار گرفت تا زمینه افزایش ماندگاری گردشگران و توسعه گردشگری مقصد فراهم شود.

در ادامه، ظرفیت مجموعه گردشگری مینی‌ورد به عنوان یکی از پروژه‌های شاخص گردشگری ملایر و نقش آن در معرفی جاذبه‌های استان مورد بررسی قرار گرفت، همچنین درباره استفاده از ظرفیت این مجموعه در کنار سایر جاذبه‌های شهرستان برای طراحی مسیرها و بسته‌های گردشگری متنوع بحث و تبادل نظر شد.

برنامه‌ریزی برای برگزاری و تقویت رویدادهای گردشگری ملایر نیز از دیگر موضوعات این جلسه بود، در این راستا، برگزاری رویداد کریم‌خان، جشنواره‌های گردشگری شهرستان، حضور موثر در نمایشگاه‌های گردشگری و بهره‌گیری از ظرفیت رویدادمحوری برای معرفی هرچه بهتر برند گردشگری ملایر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

پیگیری روند ثبت‌جهانی محوطه تاریخی نوشیجان به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی استان نیز در این نشست مطرح شد و سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان و شهردار ملایر بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از تمامی ظرفیت‌ها برای معرفی هرچه بیشتر این اثر ارزشمند تاریخی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای تحقق این هدف گفت‌وگو کردند.

در بخش دیگری از نشست، وضعیت تاسیسات گردشگری شهرستان، روند اجرای پروژه‌های عمرانی مرتبط با گردشگری و طرح‌های سرمایه‌گذاری از جمله پروژه‌های هتل‌سازی مورد بررسی قرار گرفت و طرفین بر حمایت از سرمایه‌گذاران، تسهیل فرآیندهای اجرایی و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه گردشگری تاکید کردند.

اکبری در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر ملایر در حوزه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، اظهار کرد: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری می‌تواند زمینه‌ساز جهشی تازه در معرفی ظرفیت‌های شهرستان و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید باشد.

فرجی نیز با تاکید بر جایگاه ویژه ملایر در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی، گفت: استفاده از برندهای جهانی شهرستان، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، برگزاری رویدادهای هدفمند و تکمیل پروژه‌های شاخص می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصاد شهری و افزایش حضور گردشگران در ملایر ایفا کند.

در پایان این نشست بر تداوم همکاری‌های مشترک میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان و شهرداری ملایر برای توسعه متوازن گردشگری، حفاظت از میراث‌فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان تاکید شد.

انتهای پیام/