به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد بوژمهرانی امروز یکشنبه 12 مهر ماه 1405 با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه منطقه، اظهار کرد: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید با تدوین طرح‌های جامع گردشگری، بستر لازم را برای فعالیت بوم‌گردی‌ها فراهم کنند.

فرماندار زبرخان ادامه داد: ساماندهی اقامتگاه‌ها به شکل بوم‌گردی، علاوه بر افزایش نظارت و کنترل، از فشار بیش از حد بر منابع آب در فصول پربازدید جلوگیری می‌کند.

همچنین فرماندار زبرخان با ابراز نگرانی از روند تخریب برخی آثار تاریخی، بر ضرورت فوری حفاظت از میراث مادی شهرستان از جمله قنات‌ها، حمام‌های قدیمی و به‌ویژه آسیاب‌های آبی تأکید کرد و افزود: حفاظت از این سازه‌های تاریخی، نه تنها حفظ تاریخ، بلکه ایجاد یک جاذبه گردشگری آموزشی و اقتصادی برای نسل‌های آینده است.»

بوژمهرانی خواستار تقویت موزه‌سازی محلی برای معرفی محصولات، آثار و شخصیت‌های برجسته شهرستان شد.

هم‌چنین حجت‌الاسلام اسماعیل زاده امام جمعه دررود ضمن خیرمقدم به اعضای شورای اداری، درباره اهمیت توسعه گردشگری و جذب توریست با رعایت موازین اسلامی و اهمیت به رعایت حجاب اسلامی صحبت کرد.

در پایان این جلسه از گواهی نامه ثبت رویداد در تقویم رویدادهای گردشگری ایران مربوط به جشنواره برداشت آلو شهر خور رونمایی شد.

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