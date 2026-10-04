۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۴

تأکید فرماندار زبرخان بر نقش کلیدی میراث‌فرهنگی و جذب سرمایه‌گذار در توسعه گردشگری شهرستان/ رونمایی از گواهی‌نامه ثبت جشنواره برداشت آلو شهر خور در تقویم رویدادهای گردشگری ایران

تأکید فرماندار زبرخان بر نقش کلیدی میراث‌فرهنگی و جذب سرمایه‌گذار در توسعه گردشگری شهرستان/ رونمایی از گواهی‌نامه ثبت جشنواره برداشت آلو شهر خور در تقویم رویدادهای گردشگری ایران

فرماندار زبرخان با اشاره به رونمایی از گواهی‌نامه ثبت جشنواره برداشت آلوی شهر خور در تقویم رویدادهای ایران بر ضرورت تغییر رویکرد از سرمایه‌گذاری مستقیم دولتی به سمت، تسهیل‌گری برای ورود بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد بوژمهرانی امروز یکشنبه 12 مهر ماه 1405 با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه منطقه، اظهار کرد: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید با تدوین طرح‌های جامع گردشگری، بستر لازم را برای فعالیت بوم‌گردی‌ها فراهم کنند.
فرماندار زبرخان ادامه داد: ساماندهی اقامتگاه‌ها به شکل بوم‌گردی، علاوه بر افزایش نظارت و کنترل، از فشار بیش از حد بر منابع آب در فصول پربازدید جلوگیری می‌کند.
همچنین فرماندار زبرخان با ابراز نگرانی از روند تخریب برخی آثار تاریخی، بر ضرورت فوری حفاظت از میراث مادی شهرستان از جمله قنات‌ها، حمام‌های قدیمی و به‌ویژه آسیاب‌های آبی تأکید کرد و افزود: حفاظت از این سازه‌های تاریخی، نه تنها حفظ تاریخ، بلکه ایجاد یک جاذبه گردشگری آموزشی و اقتصادی برای نسل‌های آینده است.» 
بوژمهرانی خواستار تقویت موزه‌سازی محلی برای معرفی محصولات، آثار و شخصیت‌های برجسته شهرستان شد.
هم‌چنین حجت‌الاسلام اسماعیل زاده امام جمعه دررود ضمن خیرمقدم به اعضای شورای اداری، درباره اهمیت توسعه گردشگری و جذب توریست با رعایت موازین اسلامی و اهمیت به رعایت حجاب اسلامی صحبت کرد.
در پایان این جلسه از گواهی نامه ثبت رویداد در تقویم رویدادهای گردشگری ایران مربوط به جشنواره برداشت آلو شهر خور رونمایی شد.

تأکید فرماندار زبرخان بر نقش کلیدی میراث‌فرهنگی و جذب سرمایه‌گذار در توسعه گردشگری شهرستان/ رونمایی از گواهی‌نامه ثبت جشنواره برداشت آلو شهر خور در تقویم رویدادهای گردشگری ایران

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کد خبر 1405071201435
محمدعلی علی نژاد
دبیر مرضیه امیری

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