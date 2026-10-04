گردشگری ادبی خوزستان؛ ظرفیتی که هنوز جای خود را در تورهای گردشگری پیدا نکرده است

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست «گردشگری ادبی اهواز» با محوریت بررسی فرصت‌ها و ظرفیت‌های ادبی و داستانی خوزستان برگزار شد.

هم‌زمان با هفته گردشگری، نشست «گردشگری ادبی اهواز» با موضوع «فرصت‌ها و روایت‌ها؛ از کارون تا خاطره، از شعر تا مسیر سفر»، ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ در اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اهواز برگزار شد.

در این نشست، مجتبی گهستونی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر، با تشریح مفهوم گردشگری ادبی به معرفی گونه‌ها و ظرفیت‌های این نوع گردشگری پرداخت و گفت: ادبیات می‌تواند علاوه بر خلق آثار فرهنگی، به زمینه‌ای برای شناخت شهرها، مکان‌ها، شخصیت‌ها، رویدادها و خاطرات جمعی تبدیل شود و مسیرهای تازه‌ای برای سفر و تجربه مقصد ایجاد کند.

او با اشاره به ظرفیت‌های خوزستان در حوزه گردشگری ادبی، بر نقش ادبیات داستانی در معرفی چهره‌های کمتر دیده‌شده استان تأکید کرد و با اشاره به برخی کتاب‌ها و نویسندگان مرتبط با خوزستان، گفت: بخش قابل توجهی از مکان‌ها، فضاها، محله‌ها و روایت‌های خوزستان در آثار ادبی بازتاب یافته‌اند، اما این ظرفیت هنوز به‌صورت جدی وارد برنامه‌ریزی گردشگری نشده است.

گهستونی با بیان اینکه «جای گردشگری ادبی در بسیاری از تورهای گردشگری خوزستان خالی است»، افزود: می‌توان با شناسایی مکان‌های حاضر در آثار ادبی، خانه‌ها و محل زندگی نویسندگان، فضاهای وقوع داستان‌ها و همچنین مسیرهای مرتبط با شخصیت‌های ادبی، مسیرهای گردشگری ادبی طراحی کرد و ادبیات را از یک متن خواندنی به تجربه‌ای عینی برای گردشگران تبدیل کرد.

او همچنین بر ضرورت همکاری میان اداره‌های میراث‌فرهنگی، نویسندگان، پژوهشگران، راهنمایان گردشگری، ناشران و فعالان فرهنگی برای تدوین و معرفی این مسیرها تأکید کرد.

در ادامه این نشست، آرش آدرپناه، نویسنده و پژوهشگر ادبی، به بررسی بازتاب اهواز دوران مدرن در ادبیات داستانی پرداخت و درباره تغییر نگاه نویسندگان به شهر و زیست بومی آن سخن گفت.

آدرپناه با اشاره به آثار داستانی دو دهه اخیر، اظهار کرد: در حدود بیست سال گذشته، گرایش نویسندگان به پرداختن به موضوعات بومی و محلی افزایش یافته و در آثار داستانی، توجه بیشتری به شهر، محله‌ها، زندگی روزمره و تجربه زیسته مردم دیده می‌شود.

او با تأکید بر اهمیت ادبیات داستانی در ثبت و بازنمایی تحولات اهواز، افزود: داستان می‌تواند بخشی از تاریخ اجتماعی و فرهنگی یک شهر را روایت کند و از این منظر، آثار داستانی ظرفیت آن را دارند که در کنار منابع تاریخی، به شناخت چهره‌های مختلف اهواز و تحولات آن کمک کنند.

در این نشست بر ضرورت شناسایی ظرفیت‌های ادبی خوزستان، مستندسازی مکان‌های مرتبط با آثار داستانی و تبدیل روایت‌های ادبی به مسیرهای قابل ارائه به گردشگران تأکید شد.

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