به گزارش خبرنگار میراث آریا، در مراسمی روز یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، معاون گردشگری و جمعی از معاونین و مسئولین، اقامتگاه بوم‌گردی «خوشبختی» افتتاح و به چرخه اقامتی استان اضافه شد.

سلیم محمدی، معاون گردشگری اداره‌کل در خصوص مشخصات این پروژه اعلام کرد: اقامتگاه بوم‌گردی خوشبختی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های معماری بومی طراحی و اجرا شده است. این مجموعه با دارا بودن ۱۱ اتاق، ظرفیت پذیرش و اسکان همزمان ۳۵ گردشگر را دارد.

او افزود: برای راه‌اندازی و تکمیل این پروژه، ۶۵ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی سرمایه‌گذاری شده که این اقدام نشان‌دهنده اعتماد و رغبت فعالان اقتصادی به حوزه گردشگری استان هرمزگان است.

محمدی تاکید کرد: با بهره‌برداری از این اقامتگاه، ۱۱ فرصت شغلی مستقیم ایجاد شده است که گامی مؤثر در جهت تقویت زیرساخت‌های اقامتی و توسعه اشتغال پایدار در صنعت گردشگری منطقه محسوب می‌شود.

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