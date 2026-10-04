پیمایش خودروهای کلاسیک از مشهد تا طرقبه شاندیز

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد رکنی امروز یکشنبه ۱۲ مهر ماه ۲۴۰۵ با اعلام این خبر افزود: در این برنامه، خودروهای کلاسیک و قدیمی از مشهد حرکت خود را به سمت طرقبه شاندیز آغاز کردند و با عبور از مسیرهای گردشگری این منطقه، جلوه‌ای متفاوت و جذاب از ظرفیت‌های گردشگری خراسان رضوی را به نمایش گذاشتند.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: این همایش با هدف معرفی جاذبه‌های گردشگری منطقه، ایجاد نشاط اجتماعی و هم‌چنین توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی خودروهای کلاسیک برگزار شد.

رکنی تصریح کرد: حضور خودروهای قدیمی و کمیاب در این مسیر، توجه شهروندان و گردشگران را به خود جلب کرد و فضای متفاوتی را در مسیر مشهد به طرقبه شاندیز رقم زد.

او یاد آور سد: شرکت‌کنندگان در ادامه برنامه در هتل حیات طرقبه گرد هم آمدند و مراسم اصلی همایش در این مجموعه برگزار شد، نمایش خودروهای کلاسیک و گردهمایی علاقه‌مندان این حوزه، بخشی از برنامه‌های این رویداد بود.

رکنی اظهار کرد: برگزاری چنین رویدادهایی در کنار معرفی خودروهای تاریخی، می‌تواند زمینه‌ای برای پیوند میان گردشگری، میراث فرهنگی، ورزش و تفریحات خودرویی فراهم کند و ظرفیت‌های گردشگری طرقبه شاندیز را برای مخاطبان و گردشگران بیش از پیش معرفی کند.

او افزود: این همایش در چارچوب برنامه‌های هفته گردشگری برگزار شد و با حضور علاقه‌مندان و فعالان حوزه خودروهای کلاسیک، به یکی از برنامه‌های متفاوت این مناسبت در منطقه تبدیل شد.

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