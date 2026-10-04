به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در این نشست که یکشنبه ۱۲ مهر، برگزار شد، محمدرضا اکبری، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و وهب مختاران، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان با تاکید بر ظرفیت‌های گسترده گردشگری به‌عنوان یکی از پیشران‌های توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی، بر ضرورت گسترش همکاری‌های بین‌بخشی برای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود گفت‌وگو کردند.

در این جلسه درباره پروژه‌های اولویت‌دار استان در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری از جمله موزه منطقه‌ای غرب کشور، مخزن امن موزه منطقه‌ای و سایت‌موزه میدان مورد بررسی بحث و تبادل نظر شد.

همچنین دو طرف درباره توسعه سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های حمایتی و تسهیلاتی موجود برای فعالان این حوزه گفت‌وگو کردند، در این راستا، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و حمایتی برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری و حمایت از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان این بخش از محورهای مهم نشست بود.

یکی دیگر از محورهای اصلی این جلسه، توسعه همکاری‌های آموزشی میان دو دستگاه بود، در این بخش، اجرای دوره‌های آموزشی مشترک، طراحی و برگزاری آموزش‌های تخصصی در حوزه گردشگری، ارتقای مهارت فعالان این صنعت و تربیت نیروی انسانی متخصص متناسب با نیازهای روز گردشگری مورد تاکید قرار گرفت.

در ادامه، موضوع تربیت مربیان تخصصی گردشگری و راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی با رویکرد مهارت‌محور از جمله هتل‌اسکول مورد بررسی قرار گرفت، برنامه‌ای که می‌تواند نقش موثری در تربیت نیروی انسانی توانمند، ارتقای استانداردهای حرفه‌ای و افزایش کیفیت خدمات گردشگری استان ایفا کند.

در این نشست همچنین بر ضرورت توانمندسازی کسب‌وکارهای حوزه گردشگری، ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده به گردشگران و توسعه آموزش‌های تخصصی برای فعالان این صنعت تاکید شد و طرفین بر استفاده از ظرفیت‌های مشترک برای ارتقای سطح مهارت‌های شغلی در این حوزه توافق کردند.

در پایان مدیران‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همدان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، تدوین و امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان دو اداره‌کل را در دستور کار قرار دادند، این تفاهم‌نامه با محوریت اشتغال، کارآفرینی، آموزش، توانمندسازی نیروی انسانی، توسعه کسب‌وکارهای گردشگری و حمایت از سرمایه‌گذاری در این بخش تدوین خواهد شد.

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