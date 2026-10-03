به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز شنبه ۱۱ مهرماه همزمان با آخرین روز هفته گردشگری رویداد جهانی «فتوواک ۲۰۲۶» همزمان با سراسر شهرهای جهان و با محوریت ثبت جلوه‌های تاریخی و فرهنگی شهر کرمانشاه به‌ویژه تکیه معاون‌الملک و بافت تاریخی کرمانشاه برگزار شد.

رویداد بین‌المللی پیاده‌روی عکاسی (Scott Kelby's Worldwide Photo Walk) یکی از معتبرترین و گسترده‌ترین گردهمایی‌های عکاسی در دنیا است که عکاسان استان کرمانشاه نیز همگام با سایر نقاط جهان در این رویداد بزرگ به هنرنمایی می‌پردازند تا زیبایی‌ها، اصالت و غنای معماری دیارمان را به تصویر بکشند.

این رویداد با همکاری انجمن عکاسان استان، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه، در دو بخش حرفه‌ای و موبایلی به‌همراه مسابقه داخلی و اهدای جوایز به برگزیدگان برگزار می‌شود.

تجمع آغازین عکاسان و علاقه‌مندان، روز شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۳۰ از میدان غدیر (شهرداری مرکز) به سمت محورهای تاریخی از جمله تکیه بی‌نظیر معاون‌الملک خواهد بود و آیین پایانی و اهدای گواهی حضور نیز ساعت ۱۸ در بافت تاریخی فیض‌آباد و هتل‌بوتیک آریانا برگزار شد.

دبیری و هدایت این رویداد بر عهده محمدرسول دولتیاری است، بدون‌شک ثبت قاب‌های ماندگار از شاهکارهای معماری کرمانشاه نظیر تکیه معاون‌الملک، نقش بسزایی در معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان در مقیاس جهانی ایفا خواهد کرد.

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