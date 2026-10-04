گردشگری حلال و سلامت، کلید تبدیل فارس به قطب جهانی جذب سرمایه و مسافر است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، آیت‌الله لطف‌الله دژکام درتاریخ ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ با تبریک هفته گردشگری و تقدیر از تلاش‌های اجرایی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس و هم‌افزایی بخش خصوصی، گفت: بسیار خرسندم که می‌بینم رویکرد این جلسات از حالت اداری خارج شده و فعالان میدان در کنار متولیان نشسته‌اند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز ادامه داد: اشباع هتل‌های شیراز در ایام اخیر و برگزاری رویدادهایی نظیر مهر شیراز نشان می‌دهد که حتی در سخت‌ترین شرایط محیطی و سیاسی، با اراده و برنامه‌ریزی می‌توان چرخ گردشگری را به حرکت درآورد.

آیت الله دژکام با اشاره به ظرفیت‌های دست‌نخورده استان، بر لزوم ورود به بازار «گردشگری حلال» تاکید کرد و گفت: پیش‌بینی مراکز جهانی نشان می‌دهد که گردشگری حلال در حال تبدیل شدن به یک ترند جهانی است و ما باید با جذب سرمایه‌گذاران و بازگرداندن نخبگان و سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور (به‌ویژه در دبی و اروپا)، زیرساخت‌های خود را برای این مدل گردشگری آماده کنیم.

او در بخش دیگری از سخنان خود، با حمایت از طرح «مثلث نور» (پیوند شیراز، مشهد و قم)، بر بهره‌برداری از ظرفیت‌های گردشگری زیارتی و سلامت، به‌ویژه جذب گردشگران عراقی تاکید کرد و افزود: عراقی‌ها علاقه وافری به زیارت و تحصیل در شیراز دارند؛ اگر روی گردشگری سلامت و تسهیل در خدمات متمرکز شویم، می‌توانیم درآمد ارزی قابل توجهی کسب کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز در تحلیل لایه‌های فرهنگی گردشگری، به موضوع آثار باستانی پرداخت و تصریح کرد: باید گره‌های فکری را در مورد آثار پیش از اسلام بگشاییم و وظیفه ماست که تحلیل دینی درستی ارائه دهیم تا گردشگران حس نکنند بین تمدن باستانی و اسلام تضادی وجود دارد.

آیت الله دژکام ادامه داد: ما باید با رویکرد «کثرت‌گرایی دینی»، اصالت ایرانی و شکوه اسلامی را در هم ادغام کنیم تا بازدید از گنجینه‌های تاریخی استان بدون هیچ دغدغه‌ای صورت گیرد.

امام جمعه شیراز همچنین با اشاره به پتانسیل‌های منطقه سپیدان، بر توسعه ورزش‌های زمستانی برای جذب گردشگران کشورهای حاشیه خلیج فارس تاکید کرد و گفت: بسیاری از کشورهای همسایه تشنه تجربه برف و طبیعت هستند و ما می‌توانیم سپیدان را به قطبی برای آن‌ها تبدیل کنیم.

او ضمن اعلام آمادگی برای رفع موانع اداری و حمایت از فعالان این حوزه، تاکید کرد: من می‌توانم مشوق باشم و موانع را بردارم، اما فعالان میدان خود شما هستید؛ اگر شما اراده کنید و برنامه‌ریزی نمایید، من و تمام دستگاه‌های نظارتی و حمایتی در کنار شما خواهیم بود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس نیز در این دیدار، از استراتژی جدید «برندینگ ماهانه» برای جذب گردشگر خبر داد و طرحی برای تقدیر از خیرخواهان حوزه گردشگری تحت عنوان «نشان حبیب خدا و خلق خدا» را پیشنهاد کرد.

بهزاد مریدی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع استان فارس، بر لزوم ایجاد بهانه‌های متعددی برای دعوت از مسافران تاکید کرد و اظهار کرد: ما نمی‌خواهیم گردشگری را تنها به یک فصل محدود کنیم و هدف ما این است که هر ماه از سال، بهانه‌ای برای سفر به فارس باشد؛ از «اردیبهشت شیراز» و «مهر شیراز» گرفته تا «دی‌ماه سپیدان» برای ورزش‌های زمستانی؛ ما می‌خواهیم به هر کسی که از ما می‌پرسد «مگه چه خبره که بیام شیراز؟»، پاسخ‌های متنوع و جذابی بر اساس تقویم سال بدهیم.

او با تقدیر از نقش کلیدی بخش خصوصی در برگزاری رویدادهای اخیر، تصریح کرد: موفقیت برنامه‌هایی نظیر مهر شیراز، حاصل خلاقیت و برنامه‌ریزی خود فعالان گردشگری بود و ما در اداره کل، صرفا نقش تسهیل‌گر و پشتیبان را ایفا کردیم تا عشق و علاقه‌مان را در مسیر پیشبرد ایده‌های آنان به کار بگیریم.

مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به مباحث «اقتصاد فرهنگ» و «فرهنگ اقتصاد»، پیشنهادی ویژه مطرح کرد و با یادآوری نمونه‌های درخشان انسانی در حوزه گردشگری، از جمله اقدام خیرخواهانه مدیران هتل‌ها در زمان سیل سال ۱۳۹۸، خواستار طراحی و اهدا کردن «نشان حبیب خدا و خلق خدا» شد.

مریدی افزود: در جمع ما افرادی هستند که فراتر از وظایف شغلی، با قلبی سرشار از عشق به خلق خدا خدمت کرده‌اند. استدعا دارم با تایید و امضای حضرت عالی، این نشان پرافتخار از سوی شورای فرهنگ یا اداره کل، به افرادی که در حوزه گردشگری مظهر محبت به خلق بوده‌اند، تقدیم شود تا الگوی خیرخواهی در این صنعت تقویت گردد.

او بر لزوم تداوم تعاملات میان علما، حکما و مدیران اجرایی برای تبدیل فرهنگ به ثروت و اقتصاد به اخلاق تاکید کرد تا گردشگری فارس در سایه نظارت‌های معنوی، به جایگاهی ایده‌آل دست یابد.

همچنین رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی استان فارس و مدیر دبیرخانه رویداد مهر شیراز، از تحول در رویکرد بخش خصوصی و هم‌افزایی بی‌سابقه با اداره کل میراث فرهنگی برای احیای صنعت گردشگری در استان خبر داد.

محمود فخری در این دیدار با اشاره به پتانسیل‌های عظیم استان فارس و حضور سومین حرم اهل بیت (ع)، اظهار کرد: در سال‌های گذشته و به‌ویژه ماه‌های اخیر، به دلیل سیاست‌های کلان و شرایط محیطی، چراغ‌های گردشگری در استان ما کم‌رمق شده بود، اما این بار تصمیم گرفتیم در بخش خصوصی منتظر تغییر شرایط خارجی نباشیم و با اتکا به توان داخلی و حمایت متولیان، چرخ گردشگری را به حرکت درآوریم.

مدیر دبیرخانه رویداد مهر شیراز با اشاره به طراحی رویدادهای ویژه‌ای از پنجم مهر تا ۲۵ مهرماه (همزمان با هفته گردشگری و روز حافظ)، تصریح کرد: این برنامه‌ها با تلاش شبانه‌روزی دبیرخانه و همکاری نزدیک متولیان، به‌ویژه حمایت‌های بی‌دریغ مدیرکل و معاونان اداره کل میراث فرهنگی و همچنین همراهی شهرداری شیراز به سرانجام رسید و نتیجه این هم‌افزایی را اکنون در افزایش چشمگیر ورود گردشگران داخلی از استان‌های مختلف از جمله خراسان و مشهد مشاهده می‌کنیم.

او در ادامه با تاکید بر اینکه این اقدامات به صورت دلی و با هدف نجات صنعت گردشگری انجام شده است، افزود: بسیار خوشحالیم که می‌بینیم امروز شیراز دوباره به مرکز توجه گردشگران تبدیل شده و همکاران ما در سایر استان‌ها از وضعیت فعال گردشگری فارس تجلیل می‌کنند؛ هدف ما این است که این مدل موفق از تعامل بخش خصوصی و دولتی را در سایر ماه‌های سال نیز تکرار کنیم تا گردشگری فارس به صورت پایدار رونق یابد.

فخری با تقدیر از دیدگاه‌های راهبردی حضرت آیت‌الله دژکام در مورد نقش نجات‌بخش گردشگری برای اقتصاد استان، بر لزوم تداوم این مسیر و تقویت حمایت‌ها از فعالان این صنف تاکید کرد.

رئیس جامعه هتلداران استان فارس نیز در این دیدار، ضمن تقدیر از تلاش‌های اداره کل میراث فرهنگی فارس برای احیای گردشگری، پیشنهاد ایجاد یک شبکه گردشگری زیارتی تحت عنوان مثلث نور را مطرح کرد.

حسن سیادتان با اشاره به تاثیرات منفی شرایط اخیر بر صنعت گردشگری، اظهار کرد: ما از مردادماه تصمیم گرفتیم تا با هم‌افزایی بخش خصوصی و حمایت‌های دولت، به‌ویژه کمک‌های مدیرکل میراث فرهنگی فارس و تیم ایشان، و همچنین تلاش‌های فعالان بخش خصوصی چراغ‌های گردشگری را دوباره روشن کنیم؛ پذیرش هزاران گردشگر در تیر و مرداد و تمرکز بر رویداد «مهر شیراز»، گام‌های نخستین برای بازگشت رونق به این صنعت بود.

رئیس جامعه هتلداران در بخش دیگری از سخنان خود، طرح «مثلث نور» را برای تقویت گردشگری زیارتی پیشنهاد کرد و گفت: طراحی یک محور گردشگری میان مشهد، قم و شیراز می‌تواند باعث جابجایی هدفمند گردشگران زیارتی شود تا مشهدی‌ها و قمی‌ها بیشتر به شیراز و برعکس سفر کنند و امیدواریم با حمایت‌های حضرت آیت‌الله دژکام، این مثلث نور عملیاتی شده و گردشگری زیارتی استان فارس ارتقا یابد.

او در ادامه، به چالش‌های سخت اقتصادی و فشار تورم بر صنعت هتلداری اشاره کرد و با انتقاد از برخی رفتارهای غیرمنصفانه در بازار قطعات و تجهیزات، اظهار کرد: در حالی که ما خدمات خود را بر اساس نرخ‌های مصوب ارائه می‌دهیم، اما هزینه تعمیر و نگهداری تجهیزات هتل‌ها به دلیل نوسانات ارزی به شدت افزایش یافته است؛ متاسفانه برخی اصناف با استناد به افزایش قیمت دلار، حتی کالاهای موجود در انبار را با قیمت‌های نجومی می‌فروشند که این امر توسعه و ارتقای کیفیت خدمات هتل‌ها را با مشکل مواجه کرده است.

سیادتان با درخواست از نماینده ولی فقیه برای تذکر به اصناف در جهت جلوگیری از گران‌فروشی و کمک به کسب‌وکارهای خدماتی، بار دیگر از حمایت‌های اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس در مسیر خروج از رکود گردشگری قدردانی کرد.

در این دیدار، دبیر رویداد مهر شیرازنیز در سخنانی صریح درباره چالش‌های برگزاری این جشنواره، از نقش ایثار و پشتکار جوانان در مسیر توسعه گردشگری استان سخن گفت.

امیرحسین حکمت‌نیا با اشاره به فشارهای اقتصادی شدید و تورم جاری که تمام اقشار جامعه و به‌ویژه نسل جوان را تحت تاثیر قرار داده است، اظهار کرد: ما در دوران سختی به سر می‌بریم و هر یک از ما با دغدغه‌های معیشتی و شخصی خود دست و پنجه نرم می‌کنیم، اما در مسیر برگزاری مهر شیراز، تصمیم گرفتیم دغدغه‌های شخصی و سختی‌های زندگی را به حاشیه برانیم تا هدفی بزرگ‌تر را محقق کنیم.

دبیر رویداد مهر شیراز با تاکید بر اینکه استقلال و موفقیت شغلی برای هر جوانی یک رویای شیرین است، افزود: شاید بسیاری از ما در این مسیر از آرامش و استقرار شخصی خود گذشتیم و شب‌ها را به جای استراحت، وقف برنامه‌ریزی برای این رویداد کردیم، اما دیدن لبخند گردشگران و رونق دوباره صنعت گردشگری فارس، هر سختی را شیرین کرد.

او ادامه داد: ما می‌خواستیم ثابت کنیم که حتی در سخت‌ترین شرایط اقتصادی، اراده جوانان می‌تواند اتفاقات بزرگی را رقم بزند.

انتهای پیام/