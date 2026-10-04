به گزارش خبرنگار میراث آریا، عبدالمهدی قاسمی گفت: همایش تخصصی سرمایه‌گذاری گردشگری مهر شیراز از ۱۸تا ۲۰ در شیراز برگزار می شود که در این رویداد قرار نیست فقط درباره فرصت‌های سرمایه‌ گذاری صحبت کنیم؛ قرار است برای تحقق این فرصت ها گام های بلند و محکمی برداریم.

معاون سرمایه‌گذاری اداره کل میراث‌فرهنگی استان فارس افزود :سه روز برای شناخت فرصت‌ها، سه روز برای گفت‌وگو و سه روز برای ایجاد همکاری‌های جدید پیش روی تمامی سرمایه‌ گذاران حاضر در همایش است.

قاسمی در ادامه تاکید کرد: فارس؛ مقصد گردشگری، مقصد سرمایه‌ گذاری و در یک کلام بهشت سرمایه‌گذاری گردشگری کشور است که بی تردید با برگزاری چنین همایشی استان در حوزه گردشگری متحول می شود .

او با بیان اینکه در این همایش تخصصی شش پنل تخصصی با حضور مدیران، سرمایه‌گذاران، شرکت‌های خصوصی و فعالان اقتصادی برگزار می‌شود افزود: در این پنل‌ها، بسته‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری معرفی و درباره حمایت‌ها، معافیت‌ها و مشوق‌های دولتی، نحوه واگذاری پروژه‌ها و روش‌های تأمین مالی گفت‌وگو خواهد شد.

معاون سرمایه‌گذاری اداره کل میراث‌فرهنگی استان فارس توضیح داد:با برگزاری نشست‌های رودررو و مذاکرات تخصصی B۲B و B۲G، زمینه ارتباط مستقیم سرمایه‌گذاران با دستگاه‌های اجرایی و مالکان دولتی پروژه‌ها فراهم می‌شود

قاسمی با اشاره به برگزاری همایش گفت: فرصتی برای سرمایه‌ گذاران طی سه روز در قالب گفت‌وگو، تعامل و فرصت‌سازی؛ برای تبدیل ظرفیت‌های گردشگری فارس به پروژه‌های واقعی سرمایه‌گذاری در شهر شیراز فراهم شده است پس تاکید داریم اگر سرمایه‌ گذاران به دنبال یک فرصت جدید برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری هستند ، به شیراز بیایید و در این همایش تخصصی شرکت کنند.

او در ادامه با تاکید بر اینکه در فارس، فرصت‌های متنوعی در انتظار سرمایه‌گذاران است افزود: پروژه‌های گردشگری، اقامتی، تفریحی، طبیعت‌گردی، گردشگری سلامت و دیگر ظرفیت‌های اقتصادی گردشگری در این همایش تخصصی معرفی می شود و بی شک فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان فارس به صورت تخصصی بررسی و معرفی می شود و در نهایت سرمایه‌ گذاران برای ورود به پروژه‌ها تصمیم خواهند گرفت.

بنابر این گزارش همایش تخصصی سرمایه‌گذاری گردشگری مهر شیراز، از ۱۸ تا ۲۰ مهرماه در هتل رونیاس برگزار می شود.

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