۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۸

آموزش مهارت‌های بقا در دریا به فعالان گردشگری هرمزگان

آموزش مهارت‌های بقا در دریا به فعالان گردشگری هرمزگان

کارگاه آموزشی «آشنایی با مهارت‌های ضروری بقا در دریا» همزمان با هفته گردشگری و با حضور جمعی از فعالان و علاقه‌مندان حوزه گردشگری دریایی در بندرعباس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سلیم محمدی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، شامگاه یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵، با اشاره به جایگاه گردشگری دریایی در استان گفت: توسعه این بخش در کنار ایجاد زیرساخت و ارائه خدمات مناسب، نیازمند توجه جدی به آموزش و ارتقای سطح ایمنی فعالان و دست‌اندرکاران این حوزه است.

او افزود: آشنایی با اصول اولیه بقا در دریا، نحوه مواجهه با شرایط اضطراری و افزایش آمادگی در موقعیت‌های پیش‌بینی‌نشده، از مهارت‌هایی است که می‌تواند در ارتقای ایمنی سفرهای دریایی و کاهش خطرات احتمالی مؤثر باشد.

محمدی بیان کرد: هرمزگان با برخورداری از سواحل گسترده، جزایر و ظرفیت‌های متنوع گردشگری دریایی، یکی از مهم‌ترین مقاصد کشور در این حوزه است و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات و افزایش اطمینان گردشگران کمک کند.

این دوره با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان و مؤسسه آموزش گردشگری مشق آفرینش برگزار شد و راهنمایان گردشگری، فعالان گردشگری دریایی، مهمانداران شناورهای مسافری و علاقه‌مندان در آن حضور داشتند.

کارگاه «آشنایی با مهارت‌های ضروری بقا در دریا» عصر روز ۱۲ مهرماه در سالن جلسات اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان برگزار شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405071201454
صدیقه غلامی
دبیر محمد آوخ

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