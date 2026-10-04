به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سلیم محمدی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، شامگاه یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵، با اشاره به جایگاه گردشگری دریایی در استان گفت: توسعه این بخش در کنار ایجاد زیرساخت و ارائه خدمات مناسب، نیازمند توجه جدی به آموزش و ارتقای سطح ایمنی فعالان و دست‌اندرکاران این حوزه است.

او افزود: آشنایی با اصول اولیه بقا در دریا، نحوه مواجهه با شرایط اضطراری و افزایش آمادگی در موقعیت‌های پیش‌بینی‌نشده، از مهارت‌هایی است که می‌تواند در ارتقای ایمنی سفرهای دریایی و کاهش خطرات احتمالی مؤثر باشد.

محمدی بیان کرد: هرمزگان با برخورداری از سواحل گسترده، جزایر و ظرفیت‌های متنوع گردشگری دریایی، یکی از مهم‌ترین مقاصد کشور در این حوزه است و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات و افزایش اطمینان گردشگران کمک کند.

این دوره با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان و مؤسسه آموزش گردشگری مشق آفرینش برگزار شد و راهنمایان گردشگری، فعالان گردشگری دریایی، مهمانداران شناورهای مسافری و علاقه‌مندان در آن حضور داشتند.

کارگاه «آشنایی با مهارت‌های ضروری بقا در دریا» عصر روز ۱۲ مهرماه در سالن جلسات اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان برگزار شد.

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