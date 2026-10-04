به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی، ۱۲ مهرماه در نشست خبری آیین گشایش مقبره شمس تبریزی در خوی، با تبیین ظرفیت‌های بی‌بدیل این استان، بر ضرورت بهره‌برداری از فرصت‌های میراث‌فرهنگی برای توسعه متوازن تأکید کرد.

او با اشاره به هماهنگی‌های ملی صورت‌گرفته برای تکمیل این پروژه فاخر، تصریح کرد: پیگیری‌های مجدانه «سیدرضا صالحی‌امیری»، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، و حمایت‌های ویژه «حمید پورمحمدی»، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نقشی محوری و تعیین‌کننده در تأمین اعتبارات و به ثمر رسیدن بارگاه شمس تبریزی داشته است که این همکاری، نشان از شکل‌گیری یک اراده ملی برای احیای هویت فرهنگی استان دارد.

رحمانی تصریح کرد: آذربایجان‌غربی با بهره‌مندی از تنوع کم‌نظیر آثار تاریخی و طبیعی، از تخت سلیمان و مسجد جامع ارومیه گرفته تا کلیساهای تاریخی و دریاچه ارومیه، در زمره استان‌های برخوردار کشور قرار دارد.

او با بیان اینکه این استان با ثبت ۱۹۹۵ اثر ملی و وجود ۱۳۰ تپه و ۴۱ تالاب، در رتبه ۵ استان برتر کشور است، خاطرنشان کرد: مشکل اصلی در ادوار گذشته عدم بهره‌برداری متناسب با این داشته‌های غنی بود، اما اکنون با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، فصل نوینی در گردشگری استان آغاز شده است.

استاندار آذربایجان غربی تصریح کرد: پروژه بارگاه شمس تبریزی که سال‌ها درگیر فرآیندهای طولانی بود، اکنون به نقطه عطفی در حوزه گردشگری عرفانی کشور تبدیل شده است.

رحمانی با تأکید بر اینکه این بنا صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، اظهار کرد: این مجموعه ۷ هزار مترمربعی با ۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع فضای مسقف، شامل گنبدخانه، پژوهشکده تخصصی، گالری‌های هنری و فضاهای فرهنگی است که در آینده نزدیک به قطب معرفی اندیشه شمس و مولانا در سطح ملی و بین‌المللی بدل خواهد شد.

او گفت: این مجموعه فرهنگی با رویکردی پژوهشی طراحی شده است و کتابخانه تخصصی آن با پیش‌بینی ۸ هزار جلد کتاب، که نیمی از آن به صورت تخصصی بر محوریت شمس، مولانا، عرفان و اخلاق تدوین شده، فضایی ایده‌آل را برای پژوهشگران فراهم می‌آورد.

استاندار آذربایجان‌غربی افتتاح این بارگاه را نه پایان مسیر، بلکه آغازگر راهی برای جذب گردشگران و اجرای برنامه‌های فرهنگی مستمر دانست که باید با نگاهی بلندمدت و استراتژیک به آن نگریست.

رحمانی اظهار کرد: برای تحقق اهداف گردشگری خوی و تبدیل آن به مقصدی ماندگار، ارتقای زیرساخت‌های خدماتی و رفاهی ضرورتی انکارناپذیر است، در همین راستا، توسعه ظرفیت‌های اقامتی در دستور کار قرار دارد؛ به‌طوری‌که در ارومیه، تعداد هتل‌های ۵ ستاره از یک مورد به سه هتل با پروانه احداث رسیده و دو هتل دیگر نیز در مراحل اخذ مجوز هستند، همچنین صدور ۱۶۰ فقره موافقت اصولی سرمایه‌گذاری جدید، نشان‌دهنده عزم استان برای تسهیل ورود بخش خصوصی به عرصه میراث‌فرهنگی است.

استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه شمس تبریزی ظرفیت تبدیل شدن به یک برند جهانی را دارد، تأکید کرد: جایگاه این عارف بزرگ باید در تراز حافظیه و سایر مفاخر ملی تعریف شود.

او با اشاره به پیوند فرهنگی شمس و مولانا با کشورهای منطقه، تصریح کرد: این ظرفیت می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد زنجیره‌ای از تعاملات فرهنگی با کشورهای آسیای میانه و سایر نقاط جهان باشد که از اندیشه این بزرگان بهره‌مند هستند.

در پایان، رحمانی با تأکید بر لزوم تغییر نگاه‌ها نسبت به جایگاه فرهنگی استان، خاطرنشان کرد: پس از بهره‌برداری کامل از بارگاه شمس، باید یک پارادایم جدید در استان ایجاد کنیم تا همگان متوجه تحول چهره استان شوند، این حرکت منسجم، بخشی از زنجیره گردشگری است که با هم‌افزایی دستگاه‌های ملی و استانی، آذربایجان‌غربی را به یکی از مقاصد اصلی گردشگری تاریخی، مذهبی و عرفانی در کشور تبدیل خواهد کرد.

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